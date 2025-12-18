'Historia de nuestro cine' dedica su programa al cineasta Daniel Sánchez Arévalo con la película 'Primos'
- Tendrá como invitados al director de cine y a los intérpretes Inma Cuesta, Javier Gutiérrez y Tamar Novas
- #HNCprimos: viernes 19 de diciembre, a las 22:35 horas en La 2 y RTVE Play
- El programa seguirá en Navidad con la proyección de películas y los coloquios volverán el 9 de enero
Este viernes, ‘Historia de nuestro cine’ recupera la película ‘Primos’ (2011), el tercer largometraje de Daniel Sánchez Arévalo, que habla desde el humor y la ternura del amor y el desamor, de la estupidez humana, de la necesidad de los otros, y del miedo a estar solos.
En esta ocasión, la presentación de la película correrá a cargo de una de sus protagonistas, la actriz, Inma Cuesta que también intervendrá en el coloquio posterior junto al director de la película, Daniel Sánchez Arévalo y dos de los protagonistas de ‘Rondallas’, su última película que está participada por RTVE: Javier Gutiérrez y Tamar Novas.
‘Primos’ (Daniel Sánchez Arévalo, 2011)
‘Primos’ es una comedia romántica ambientada en el cántabro pueblo costero de Comillas. Allí se van tres primos, interpretados por Quim Gutiérrez, Raúl Arévalo y Adrián Lastra, para ahogar las penas de un fuerte desengaño amoroso: la novia de uno de ellos lo deja plantado cinco días antes de su boda. Para superarlo, los protagonistas plantean varias opciones: presentarse en la iglesia el día de la boda por si su ex se arrepiente, emborracharse, recuperar al amor de su adolescencia, o todas las opciones.
Inma Cuesta interpreta a la exnovia del personaje de Quim. Con mucho humor y una estética cuidada, veraniega y colorida, el cineasta Daniel Sánchez Arévalo ofrece una vuelta al pasado, a los veranos de la adolescencia, para reencontrarse consigo mismos.