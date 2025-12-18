'Historia de nuestro cine' dedica su programa al cineasta Daniel Sánchez Arévalo con la película 'Primos'

Este viernes, ‘Historia de nuestro cine’ recupera la película ‘Primos’ (2011), el tercer largometraje de Daniel Sánchez Arévalo, que habla desde el humor y la ternura del amor y el desamor, de la estupidez humana, de la necesidad de los otros, y del miedo a estar solos.

En esta ocasión, la presentación de la película correrá a cargo de una de sus protagonistas, la actriz, Inma Cuesta que también intervendrá en el coloquio posterior junto al director de la película, Daniel Sánchez Arévalo y dos de los protagonistas de ‘Rondallas’, su última película que está participada por RTVE: Javier Gutiérrez y Tamar Novas.

Coloquio en 'Historia de nuestro cine'