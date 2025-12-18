La gran partida musical llega este sábado a 'Cachitos'

Esta semana, 'Cachitos de hierro y cromo', con Ángel Carmona al frente, llega con el mejor cartel de música jamás visto: los grandes artistas y grupos de UK y USA pasarán por el tablero del programa con sus míticas canciones. Y ante este glorioso duelo en la cumbre, hay que escoger. ¿Quién ganará la gran partida musical: UK o USA?

A lo largo de esta temporada, 'Cachitos' ha viajado por todo el mundo, pero el destino de este sábado lo deja en manos de sus espectadores y espectadoras: ¿UK o USA? La gran partida musical está a punto de empezar en un tablero que no entiende de alfiles, torres o reyes, sino de grandes artistas que llenaron de temazos la historia de la música.

UK vs USA en 'Cachitos de hierro y cromo' JOSEP ECHABURU JOSEP ECHABURU

Esta nueva entrega viene cargada de éxitos, himnos y grandes hits. Y no solo incluye algunas de las joyas más bien guardadas de nuestro archivo musical, también permite disfrutar de los más grandes contra los más grandes. Elton John, Aretha Franklin, Elvis Presley, Depeche Mode o Bon Jovi, entre otros. Reunir a todas estas estrellas en un mismo capítulo solo es posible en 'Cachitos'. ¿Quién ganará esta partida? ¿Quién tendrá la mejor jugada? ¿Quién hará jaque mate?

'Cachitos de hierro y cromo' es un programa de producción propia, presentado por Ángel Carmona y dirigido por Marc Barbena. #CachitosUKvsUSA cuenta con guion de Jero Rodríguez.