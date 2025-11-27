'Cachitos' convierte el salón de casa en una auténtica pista de baile con 'Solo dance'

Esta semana, 'Cachitos de hierro y cromo', con Ángel Carmona al frente, sube el volumen de la música disco, funky, dance y electrónica con los mejores hits de la pista de baile de todos los tiempos. La nueva entrega, 'Solo Dance' es una completa descarga llena de ritmo y energía donde solo se permite bailar sin parar.

Dejarse el alma bailando en una pista de baile que no juzgaba los pantalones de campana o dar vueltas sin parar mientras las caderas se movían solas. Esto es lo que en 'Cachitos' llaman 'Saturday Night Fever' y es precisamente a estas y a tantas fiebres de sábado noche a las que dedican 'Solo Dance'.

Ángel Carmona

Entre idas y venidas al archivo musical de RTVE, el programa ha seleccionado entre una infinidad de artistas, todos aquellos cachitos que van a hacer rememorar esos años de bailar sin parar desde el inicio del capítulo hasta los rótulos del final. Desde el tentador 'Voulez Vous' de ABBA, el aclamado 'Everybody Dance' de CHIC o el inigualable 'Voyage, Voyage' de Kate Ryan.

'Cachitos de hierro y cromo' es un programa de producción propia, presentado por Ángel Carmona y dirigido por Marc Barbena. #CachitosSoloDance cuenta con el guion de Laura del Val.