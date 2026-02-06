La 2 dedica una noche especial a Isabel Coixet con 'Imprescindibles' y 'Versión española'

Isabel Coixet estrena esta semana ‘Tres adioses’, un bello y conmovedor drama que reflexiona sobre la muerte y el desamor. Participada por RTVE, esta coproducción Italia-España llega a nuestro país precedida del éxito en la cartelera italiana. Por este motivo, La 2 dedicará la noche del domingo a la cineasta española en sus programas ‘Imprescindibles’y ‘Versión Española’.

‘Las gafas de Isabel Coixet’ en ‘Imprescindibles’ ‘Las gafas de Isabel Coixet’, dirigido por Santiago Tabernero y estrenado en la pasada Seminci, propone una mirada panorámica, en 360 grados, sobre su filmografía, pero también un retrato íntimo de la cineasta. Un documental de proximidad que invita al espectador a ponerse esas gafas con montura de fantasía que han terminado convirtiéndose en un rasgo distintivo del personaje, para asomarse al mundo según Isabel Coixet. Cartel de Las gafas de Isabel Coixet En la reconstrucción de esa mirada intervienen jóvenes mujeres cineastas como Clara Roquet, Alauda Ruiz de Azúa y Paula Palacios; actrices y actores que la conocen bien, como Leonor Watling y Javier Cámara; productoras decisivas en su filmografía, como Esther García y Marisa Fernández Armenteros; las directoras de fotografía Bet Rourich y Teresa Medina; la escritora Laura Ferrero, y figuras clave de su entorno más íntimo, como su madre, Victoria Castillo, su pareja sentimental, Reed Brody y su amiga Cristina Andreu.