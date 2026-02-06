La 2 dedica una noche especial a Isabel Coixet con 'Imprescindibles' y 'Versión española'
- A las 21:00, ‘Imprescindibles’: ‘Las gafas de Isabel Coixet’, una mirada a su filmografía y un retrato íntimo de la cineasta
- Y a las 23:00, en ‘Versión Española’, la película ‘Un amor’ y coloquio con la cineasta y Sara Mesa, autora del libro en el que se basa la cinta
- Domingo 8 de febrero en La 2 y RTVE Play
Isabel Coixet estrena esta semana ‘Tres adioses’, un bello y conmovedor drama que reflexiona sobre la muerte y el desamor. Participada por RTVE, esta coproducción Italia-España llega a nuestro país precedida del éxito en la cartelera italiana. Por este motivo, La 2 dedicará la noche del domingo a la cineasta española en sus programas ‘Imprescindibles’y ‘Versión Española’.
‘Las gafas de Isabel Coixet’ en ‘Imprescindibles’
‘Las gafas de Isabel Coixet’, dirigido por Santiago Tabernero y estrenado en la pasada Seminci, propone una mirada panorámica, en 360 grados, sobre su filmografía, pero también un retrato íntimo de la cineasta. Un documental de proximidad que invita al espectador a ponerse esas gafas con montura de fantasía que han terminado convirtiéndose en un rasgo distintivo del personaje, para asomarse al mundo según Isabel Coixet.
En la reconstrucción de esa mirada intervienen jóvenes mujeres cineastas como Clara Roquet, Alauda Ruiz de Azúa y Paula Palacios; actrices y actores que la conocen bien, como Leonor Watling y Javier Cámara; productoras decisivas en su filmografía, como Esther García y Marisa Fernández Armenteros; las directoras de fotografía Bet Rourich y Teresa Medina; la escritora Laura Ferrero, y figuras clave de su entorno más íntimo, como su madre, Victoria Castillo, su pareja sentimental, Reed Brody y su amiga Cristina Andreu.
‘Un amor’ en ‘Versión Española’
A las 23:00 horas, ‘Versión Española’ ofrecerá la película ‘Un amor’, un drama romántico protagonizado por Laia Costa y Hovik Keuchkerian, Concha de Plata a mejor actor de reparto por esta película. Hugo Silva, Luis Bermejo, Ingrid García Jonsson y Francesco Carril completan el reparto de esta producción que fue nominada a siete Goyas.
Cayetana Guillén Cuervo, presentadora del programa, recibirá en el plató a su directora, Isabel Coixet, junto a la escritora Sara Mesa, autora de la novela que adapta la cinta. Un coloquio que se acercará al proceso creativo de estas dos mujeres, auténticos referentes de nuestra cultura.
En ‘Un amor’, Natalia (Laia Costa), una traductora de 30 años, huye de su vida en la ciudad y se traslada a una casa destartalada en un pequeño pueblo de la España rural más profunda. Mientras intenta reconducir su vida, solo encuentra allí hostilidad, desconfianza y agresividad. Acompañada de un perro callejero, se cruzan en su vida una serie de personajes que la infantilizan, juzgan e incluso maltratan. Entre ellos está Andreas (Hovik Keuchkerian), un vecino que le hará una inquietante proposición sexual que dará lugar a una pasión obsesiva y desbordante.