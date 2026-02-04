Alba Rohrwacher, protagonista de 'Tres adioses': "Isabel Coixet es una directora imprevisible"

La actriz italiana Alba Rohrwacher, protagonista de la película Tres adioses, ha contado a De película cómo ha sido la experiencia de rodar esta cinta.

Trabajar con Isabel Coixet La actriz nos ha dicho que ya conocía el trabajo de Isabel Coixet, por lo que le encantó la idea de trabajar con ella en Tres adioses. "Isabel tiene un punto de vista que no se puede dar por sentado, es una directora imprevisible, no es convencional, me ha encantado estar en sus manos, entregarme a ella, y me he sentido protegida", afirma Alba. ““

La historia de Michela Murgia La película está inspirada en Tre ciotole (Tres cuencos), el libro póstumo de la escritora Michela Murgia, fallecida en 2023. Sobre la construcción de su personaje (Marta), la actriz explica: "Seguramente el personaje de Marta nace del encuentro de tres mujeres, Michela, Isabel y yo. Marta no es Michela, pero Michela siempre estaba presente. Yo he intentado buscar una calidad que tenía Michela y me parecía muy interesante trasladar al personaje de Marta. Yo recuerdo a Michela como una mujer firme en sus pensamientos y eso es lo que Marta consigue hacer al final de su viaje". "He sentido una gran responsabilidad al contar esta historia porque venía de una novela de Michela Murgia, fallecida hace poco" añade Alba.

Tres cuencos El titulo original de la película es Tre ciotole (Tres cuencos), por eso, Isabel Coixet le regaló tres cuencos a Alba el día que la conoció. Ella los puso en su cocina y uno de ellos lo usó para algo muy especial. "Preparando esta película hablé con una escritora amiga de Michela y ella me regaló un cedro recolectado del jardín de la casa de Michela Murgia, entonces yo lo he puesto en uno de los cuencos, y el cedro sigue allí a día de hoy".