El número de teléfono más inaccesible que tiene Ana Peleteiro: "El de la reina Letizia no lo tengo"

Ana Peleteiro es una de las grandes referentes del país. Primero, por el deporte. La atleta especializada en triple salto puede presumir de un medallero de ensueño: un bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; tres bronces en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta; un oro y un bronce en el Campeonato Europeo de Atletismo; y dos oros y una plata en el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta. A todo esto hay que sumar también el Premio Princesa de Asturias en 2013, cuando aún era menor de edad, que le entregó personalmente la reina Letizia.

Después, por su faceta como creadora de contenido. La gallega cuenta con más de medio millón de seguidores y es de ese tipo de personas que no se corta: comenta y opina de todo sin que le importe demasiado el qué dirán. La deportista ha tenido la oportunidad de pisar este domingo uno de los programas que se le resistía por tema de agenda y así se lo dejó bien claro a su presentadora: "Ilusión, la mía, soy muy fan. De hecho, me compré las entradas para irte a ver a Coruña con mi mejor amigo y luego no pude ir", le ha contado a Henar Álvarez. En Al cielo con ella, Ana ha hablado de su maternidad, su trabajo como deportista y hasta incluso ha confesado qué número de teléfono más importante tiene en su agenda. ¿Cuál será?

De amiga de la reina Letizia a Laura Escanes Sabiendo cómo es, no es de extrañar que Ana Peleteiro se haga querer. Más allá de su círculo más cercano, la deportista mantiene buenas amistades tanto en el mundo del deporte como en el de los influencers. Entre ellas destacan Laura Escanes o Lara Tronti y Hugo Pérez, conocidos principalmente por su paso por un reality de televisión. Henar le ha expresado que le "flipan" sus amistades y ha ido incluso más allá, preguntándole cómo tiene guardada a la reina Letizia en el teléfono. Ana Peleteiro en su paso por el plató de 'Al cielo con ella' t “No tengo su WhatsApp. Yo creo que el WhatsApp más conocido e inaccesible que tengo es el de Alberto Núñez Feijóo, pero el de Letizia no lo tengo. Al final conozco a gente que nunca pensé que conocería por mi trabajo. Yo luego soy una tía muy normal”, ha confesado. Al hilo, la presentadora madrileña le ha comentado que se imaginaría su fiesta de cumpleaños, de repente, con la reina Letizia, Alberto Núñez Feijóo y Laura Escanes. Sin embargo, en ese sentido, Peleteiro ha cambiado mucho: "Sí que he hecho cumpleaños multitudinarios, de postureo. Pero ahora me dan mucha pereza".

Ana Peleteiro: "Mi padre siempre me ha inculcado tener un plan B" Además de dedicarse al mundo del deporte y de las redes sociales, la atleta es empresaria. Recientemente, la gallega ha montado un negocio de café de especializada en su ciudad natal, Ribeira. "Mi padre siempre me lo ha tenido como muy presente tener un plan B. El deporte está muy bien, se gana mucha pasta, pero también se consume muy rápido. Entonces, en vez de consumírmelo todo, he invertido en cosas que el día de mañana me dé un activo", ha explicado. A lo que añade que como no quiere comprar pisos, pues hace negocios, recibiendo la ovación de la propia Henar. También ha sacado su pódcast. Ana ha revelado que "no le para el culo quieto" y que siempre le ha gustado comunicar. "Ser conocida, no solo por mis logros en el deporte, porque he comunicado bien aquello que quería decir o a veces mal, me ha salido bien. Entonces es un mundo que me gusta y he dicho... "¿por qué no?". Y así fue". En su espacio hace entrevistas y hay una persona mediática que se le resiste a entrevistar, como Gabriel Rufián: "Bueno, si viene aquí y luego se pasa por mi plató, no hay ningún problema, no soy envidiosa".

La historia de amor de Ana Peleteiro El mundo del deporte le ha dado todo a Ana Peleteiro. Precisamente en un Campeonato del Mundo conoció a su marido. "Yo quedé penúltima y él, tercero, tiré un poco de ranking y me salió bien". Al principio, tenía un poco de prejuicio como todos los españoles porque es francés, aunque la atleta no entiende el motivo. "Yo creo que al final el español, coge como ejemplo al parisino, y es como si tú coges de ejemplo al madrileño. El madrileño es de una manera. No me malinterpretéis. Son de una forma y el andaluz es de otra, gallego de otra y el catalán de otra". Ana cuenta que son bastante parecidos a nosotros y ellos, los franceses, no nos tienen nada de tirria. Además de ser su marido, es su entrenador. "Me llevó muy bien en la pista con Benjamín porque confío en él como entrenador. Es el único momento del día que me puede gobernar. Él asume su rol y yo el mío, que es el de aprender y entrenar".