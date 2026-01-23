Ana Peleteiro y Luján Argüelles, invitadas este domingo en 'Al cielo con ella'
- Hablarán de su experiencia con la maternidad
- Domingo 25 de enero, a las 22:05 horas en La 2 y en RTVE Play
La atleta Ana Peleteiro y la presentadora Luján Argüelles son las invitadas este domingo en ‘Al cielo con ella’. Junto a Henar Álvarez, ambas rememorarán los inicios de su carrera y hablarán sobre su maternidad. Henar dedicará su monólogo a la investigación sobre Julio Iglesias y Laura del Val se convertirá en “Laura del Mal”.
Henar Álvarez no podía obviar el tema que ha revolucionado la actualidad: la investigación sobre Julio Iglesias. Este hecho ha sacado a la luz todas las actitudes machistas y la falta de respeto a las mujeres que se han vivido frente al televisor sin que nadie se escandalizara.
La primera invitada, Ana Peleteiro, desvelará que se decantó por el salto por puro afán competitivo, para ganar a una compañera que obtenía mejores marcas. Confirmará que en los Juegos Olímpicos las relaciones sexuales se multiplican, ya sea para celebrar los triunfos o para ahogar las penas por los malos resultados. Contará también cómo consigue compatibilizar, sin grandes dramas, sus facetas de deportista y madre.
Visitará también ‘Al cielo con ella’ la presentadora que ha conseguido unir a más parejas que las aplicaciones para ligar: Luján Argüelles. Confesará que convertirse en la primera mujer presentadora de un concurso mítico fue un suplicio, pero la verdadera revolución de su vida fue convertirse en madre sin haberlo planificado, una experiencia que narra en su último libro, ‘El regalo de Miranda’.
Despedida a ritmo de Daddy Yankee
Laura del Val, la burgalesa con más chispa del territorio nacional, se convertirá en “Laura del Mal” por culpa de los rubios, esos que han convertido este planeta en un mundo más hostil. Adelantará cómo luchar contra ellos con las ideas más peregrinas, entre ellas, hacer malabares con bolsas de supermercado.
Y, para terminar, como cada semana, Los Manny Calavera animarán a saltar con Tequila, a ‘Amar a Laura’ y despedirán con Daddy Yankee.