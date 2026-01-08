La 2 estrena 'La vuelta al mundo en 80 likes', un recorrido por los rincones más virales del mundo

‘La Vuelta al Mundo en 80 Likes’ es un nuevo formato de viajes de La 2, presentado por la periodista Eva Rojas y el creador de contenido Carlo Cuñado, quienes recorren diferentes ciudades alrededor de todo el mundo para descubrir los rincones más virales mientras comparten sus selfies en redes con el hashtag #LVM80Likes.

Los destinos de esta primera temporada son la colorida Medellín (Colombia), las exuberantes regiones de San José y Uvita (Costa Rica), la grandiosidad de los rascacielos en Nueva York (EEUU), el exotismo de Túnez o el influjo latino de Miami (EE.UU.).

Dentro de Europa, los destinos escogidos son la ecléctica Ámsterdam (Países Bajos), el caos de Lisboa (Portugal), la sobriedad de Praga (República Checa), la bulliciosa Nápoles (Italia), la elegancia de Budapest (Hungría), la verde Liubliana (Eslovenia) y la mediterránea La Valeta (Malta).

'La vuelta al mundo en 80 likes'

Esta producción de RTVE en colaboración con El Rugido Producciones combina un tono muy desenfadado, una estética moderna y un lenguaje muy cercano a las redes sociales para crear un programa de viajes por el mundo en busca de las experiencias más auténticas, el contacto con la cultura local y los sitios más virales de cada nuevo destino.