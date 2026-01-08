La 2 estrena 'La vuelta al mundo en 80 likes', un recorrido por los rincones más virales del mundo
- Entre los destinos, Medellín, San José y Uvita, Nueva York, Túnez, Miami, Ámsterdam, Praga, Lisboa, Nápoles o Budapest
- Presentado por la periodista Eva Rojas y el creador de contenido Carlo Cuñado
- Estreno: sábado 10 de enero a las 21:15 horas en La 2 y RTVE Play
‘La Vuelta al Mundo en 80 Likes’ es un nuevo formato de viajes de La 2, presentado por la periodista Eva Rojas y el creador de contenido Carlo Cuñado, quienes recorren diferentes ciudades alrededor de todo el mundo para descubrir los rincones más virales mientras comparten sus selfies en redes con el hashtag #LVM80Likes.
Los destinos de esta primera temporada son la colorida Medellín (Colombia), las exuberantes regiones de San José y Uvita (Costa Rica), la grandiosidad de los rascacielos en Nueva York (EEUU), el exotismo de Túnez o el influjo latino de Miami (EE.UU.).
Dentro de Europa, los destinos escogidos son la ecléctica Ámsterdam (Países Bajos), el caos de Lisboa (Portugal), la sobriedad de Praga (República Checa), la bulliciosa Nápoles (Italia), la elegancia de Budapest (Hungría), la verde Liubliana (Eslovenia) y la mediterránea La Valeta (Malta).
Esta producción de RTVE en colaboración con El Rugido Producciones combina un tono muy desenfadado, una estética moderna y un lenguaje muy cercano a las redes sociales para crear un programa de viajes por el mundo en busca de las experiencias más auténticas, el contacto con la cultura local y los sitios más virales de cada nuevo destino.
Primera parada: Medellín
Medellín es el primer destino de ‘La Vuelta al Mundo en 80 Likes’, para descubrir los rincones más virales de la ciudad colombiana. El programa se inicia con una vista panorámica en parapente antes de visitar la colorida Comuna 13 y el peñón de Guatapé. La ruta continúa con un divertido día de aventura en el Mirador del Cable y en una granja de llamas.
Eva y Carlo también tendrán tiempo para visitar el mercado minorista de la ciudad, una finca silletera muy arraigada a la cultura local, la Plaza Botero repleta de arte, el exuberante jardín botánico o uno de sus célebres cafetales. La gastronomía también está presente, con la degustación de una gigantesca bandeja paisa, así como con el ‘Top3 Gastro’ que hace Carlo. El viaje finaliza en una tienda de marionetas, donde ambos se muestran los selfies que han ido compartiendo con el hashtag #LVM80Likes.