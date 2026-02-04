'Documentos TV' estrena 'Groenlandia: El Dorado de los hielos'

‘Documentos TV’ toma el pulso a la actualidad y estrena ‘Groenlandia: El Dorado de los hielos’, un documental que recorre este territorio de apenas 57.000 habitantes, cuya ubicación y riqueza estratégicas podrían cambiar el orden internacional vigente desde la II Guerra Mundial.

Groenlandia, la isla más grande del mundo, cubierta en su mayor parte por hielo, está azotada por el cambio climático. Esta circunstancia la sitúa en el punto de mira de una triste paradoja: cuánto más se derrite el hielo de su subsuelo, más se agudiza el interés de sus vecinos. A medida que el océano Ártico se descongela y se abren nuevas rutas de navegación, su situación estratégica entre América del Norte, Rusia y Europa la hace aún más apetecible para las potencias mundiales. Si a todo esto se añade la relevante cantidad de recursos que esconde el suelo de este territorio dependiente de Dinamarca, es fácil que el voraz apetito de los poderosos del mundo se desate. “La propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad imperiosa”, ha afirmado Donald Trump y, ante esta impactante declaración, los groenlandeses, un pueblo que aspira a la independencia de Dinamarca, se ven atrapados en un pulso de fuerza entre las grandes potencias y en la encrucijada de los desafíos económicos, geopolíticos, militares y medioambientales del siglo XXI. “No puede uno, simplemente, comprar un territorio o a su gente”, advierte el ex primer ministro de Groenlandia, Kuupik Kleist.

Ciudad de Groenlandia RTVE