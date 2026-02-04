'Documentos TV' estrena 'Groenlandia: El Dorado de los hielos'
- Recorre este estratégico territorio del que depende una buena parte del futuro global
- Jueves 5 de febrero, a las 23:45 horas en La 2 y en RTVE Play
‘Documentos TV’ toma el pulso a la actualidad y estrena ‘Groenlandia: El Dorado de los hielos’, un documental que recorre este territorio de apenas 57.000 habitantes, cuya ubicación y riqueza estratégicas podrían cambiar el orden internacional vigente desde la II Guerra Mundial.
Groenlandia, la isla más grande del mundo, cubierta en su mayor parte por hielo, está azotada por el cambio climático. Esta circunstancia la sitúa en el punto de mira de una triste paradoja: cuánto más se derrite el hielo de su subsuelo, más se agudiza el interés de sus vecinos. A medida que el océano Ártico se descongela y se abren nuevas rutas de navegación, su situación estratégica entre América del Norte, Rusia y Europa la hace aún más apetecible para las potencias mundiales. Si a todo esto se añade la relevante cantidad de recursos que esconde el suelo de este territorio dependiente de Dinamarca, es fácil que el voraz apetito de los poderosos del mundo se desate. “La propiedad y el control de Groenlandia son una necesidad imperiosa”, ha afirmado Donald Trump y, ante esta impactante declaración, los groenlandeses, un pueblo que aspira a la independencia de Dinamarca, se ven atrapados en un pulso de fuerza entre las grandes potencias y en la encrucijada de los desafíos económicos, geopolíticos, militares y medioambientales del siglo XXI. “No puede uno, simplemente, comprar un territorio o a su gente”, advierte el ex primer ministro de Groenlandia, Kuupik Kleist.
Los recursos que esconde Groenlandia
Trump sabe muy bien lo que esconden sus amenazas. “Los minerales, por supuesto, desempeñan un papel clave”, asegura la ministra de Recursos, Naaja Nathanielsen. El subsuelo de esta isla posee oro, petróleo, gas y 37 de los 50 minerales indispensables para la transición verde y la industria armamentística. Es una de las mayores reservas de tierras raras del planeta. Y esta circunstancia la convierte en un territorio codiciado por las empresas mineras y las potencias mundiales. “Podemos ser un El Dorado en términos de recursos, pero nosotros decidiremos cómo utilizarlos”, avisa Nathanielsen.
En el plano geopolítico, el expansionismo chino y las ambiciones rusas inquietan a Estados Unidos. “Nos hemos quedado rezagados, debemos acelerar el paso”, indica Julia Neishenwat, la que fuera consejera de Seguridad Nacional de Trump en su anterior mandato. Ahora, en su segunda legislatura, el interés por el control y la dominación de Groenlandia del presidente estadounidense es una de las prioridades de su agenda. Para ello no ha dudado en enfrentarse a Dinamarca y a la Unión Europea causando estupor entre sus aliados y los groenlandeses. “Ha faltado al respeto enormemente a las personas que viven aquí”, añade la consultora Mira Kleist.