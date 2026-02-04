Richy Castellanos, esta semana en 'Plano General'

El organizador de eventos, relaciones públicas y exfutbolista Richy Castellanos es el invitado de esta semana en 'Plano General', el programa que dirige y presenta Jenaro Castro. La entrevista ha sido realizada en el Estadio de Vallecas, el campo del Rayo Vallecano, por su pasado futbolístico. Castellanos no se sólo se atreve con el balón, sino con las imitaciones de personajes que considera amigos como José María García o Joaquín Sabina. Sus memorias, tituladas ‘El hombre que susurraba a los famosos’, son un prodigio de anécdotas tras 33 años de profesión.

Richy Castellanos en 'Plano General' RTVE

Artífice de la reconciliación de Paco de Lucia y Curro Romero, enfadados tras la muerte de Camarón de la Isla, Richy Castellanos cuenta con la mejor agenda de famosos y celebridades, tales como Gabino Diego, José Mota, Joaquín Cortes o Santiago Segura, en cuyo último ‘Torrente’ participa. Habitual de los programas de Nochevieja de Mota, Richy Castellanos presume de haber sido recibido en audiencia por Juan Pablo II o de haber conocido a Maradona, Messi o Meryl Streep.

Richy Castellanos se confiesa creyente, afirma que "no fuma ni bebe ni toma drogas" y recomienda hacer deporte a la juventud.

El organizador de eventos y relaciones públicas se somete a todas las secciones del programa: La semblanza (dedicada al aspecto biográfico y profesional de los invitados en la que participa José Mota), Sala prensa (en la que los personajes hablan de asuntos de actualidad), En un rincón del alma (relativa al aspecto humano de nuestros entrevistados), Primer plano (en la que el personaje se somete a un test de actualidad, reflejos e ingenio) y El muro (en la que el personaje entrevistado deja una frase firmada de su puño y letra como filosofía de su propia personalidad).