'Saber y Ganar' dedica la próxima semana a la Unión Europea
- Para conmemorar el 40º aniversario de la entrada de España en la Unión Europea
- Participarán tres exconcursantes con experiencias en países de la Unión Europea: Raül Valero, Loreto Sieso y Celia Luque
- Del lunes 26 al viernes 30 de enero, a partir de las 15:30 horas en La 2 y RTVE Play, con Jordi Hurtado
'Saber y Ganar' celebra el 40º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea con cinco programas especiales en los que participarán exconcursantes con experiencia Erasmus y prácticas en países de la UE.
'Saber y Ganar' conmemora la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 con una semana de programas especiales dedicados a Europa. Jordi Hurtado propone un recorrido a través de preguntas, juegos y contenidos sobre instituciones y símbolos; cultura y diversidad; geografía e hitos clave del proyecto europeo, sin olvidar los valores comunes que han marcado a la Unión durante las últimas décadas. Estos especiales invitan a la audiencia a redescubrir Europa y a celebrar una efeméride que supuso el inicio de una nueva etapa para España.
Para enriquecer esta semana temática, 'Saber y Ganar' contará con la participación de tres exconcursantes que han vivido la experiencia europea en primera persona, gracias a programas de movilidad académica o prácticas laborales en países de la Unión:
- Raül Valero (Lleida; actualmente reside en Tarragona). Doble Grado en Filología Hispánica y Máster especializado en enseñanza de español para extranjeros. Vivió 10 meses en Atenas como estudiante Erasmus.
- Loreto Sieso (Zaragoza). Ingeniera industrial. Estuvo siete meses realizando prácticas en Bruselas.
- Celia Luque (Gijón). Estudiante de Física. Pasó un año de Erasmus en Turín, ciudad a la que quiere volver para cursar un Máster.
'Saber y Ganar' es el concurso cultural más veterano de la televisión en España. Está dirigido por Abigail Schaaff y Anaïs Schaaff, y presentado por Jordi Hurtado y Rodrigo Vázquez, junto a Pilar Vázquez, Elisenda Roca y Núria Ramírez. Creado por Sergi Schaaff, el programa se emite al mediodía de lunes a domingo en La 2.