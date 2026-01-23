'Saber y Ganar' dedica la próxima semana a la Unión Europea

'Saber y Ganar' celebra el 40º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea con cinco programas especiales en los que participarán exconcursantes con experiencia Erasmus y prácticas en países de la UE.

'Saber y Ganar' conmemora la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986 con una semana de programas especiales dedicados a Europa. Jordi Hurtado propone un recorrido a través de preguntas, juegos y contenidos sobre instituciones y símbolos; cultura y diversidad; geografía e hitos clave del proyecto europeo, sin olvidar los valores comunes que han marcado a la Unión durante las últimas décadas. Estos especiales invitan a la audiencia a redescubrir Europa y a celebrar una efeméride que supuso el inicio de una nueva etapa para España.

Para enriquecer esta semana temática, 'Saber y Ganar' contará con la participación de tres exconcursantes que han vivido la experiencia europea en primera persona, gracias a programas de movilidad académica o prácticas laborales en países de la Unión:

Raül Valero (Lleida; actualmente reside en Tarragona). Doble Grado en Filología Hispánica y Máster especializado en enseñanza de español para extranjeros. Vivió 10 meses en Atenas como estudiante Erasmus.

Loreto Sieso (Zaragoza). Ingeniera industrial. Estuvo siete meses realizando prácticas en Bruselas.

Celia Luque (Gijón). Estudiante de Física. Pasó un año de Erasmus en Turín, ciudad a la que quiere volver para cursar un Máster.

'Saber y Ganar' es el concurso cultural más veterano de la televisión en España. Está dirigido por Abigail Schaaff y Anaïs Schaaff, y presentado por Jordi Hurtado y Rodrigo Vázquez, junto a Pilar Vázquez, Elisenda Roca y Núria Ramírez. Creado por Sergi Schaaff, el programa se emite al mediodía de lunes a domingo en La 2.