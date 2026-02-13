El Carnaval de Cádiz llega a 'Versión Española' con 'Antes de la quema', de Fernando Colomo

‘Versión Española’ofrece este domingo ‘Antes de la quema’. Una película de Fernando Colomo y protagonizada por Salva Reina que, bajo el disfraz de la comedia y el thriller, trata temas sociales tan duros como la precariedad, el paro o la desesperanza.

Salva Reina -ganador de un Goya en 2025 por ‘El 47’- encabeza el reparto de ‘Antes de la quema’ junto a Manuela Velasco, Maggie Civantos, Joaquín Núñez, Manuel Manquiña y María Alfonsa Rosso.

Cayetana Guillén Cuervo recibe en plató a su director, Fernando Colomo; Maggie Civantos -Premio del Público en Málaga a mejor actriz secundaria por este trabajo-; y José Antonio Vera Luque, maestro chirigotero.

En el coloquio, una mirada al espíritu del carnaval de Cádiz, que celebra su semana grande del 12 al 22 de febrero, y a esa mezcla de humor, sabiduría popular, crítica social y creatividad.

Coloquio de Versión Española RTVE