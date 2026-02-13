El Carnaval de Cádiz llega a 'Versión Española' con 'Antes de la quema', de Fernando Colomo
- En plató, con Cayetana Guillén Cuervo, su director junto a la actriz Maggie Civantos y José Antonio Vera Luque, maestro chirigotero
- Domingo 15 de febrero, a las 23:00 horas en La 2 y en RTVE Play
‘Versión Española’ofrece este domingo ‘Antes de la quema’. Una película de Fernando Colomo y protagonizada por Salva Reina que, bajo el disfraz de la comedia y el thriller, trata temas sociales tan duros como la precariedad, el paro o la desesperanza.
Salva Reina -ganador de un Goya en 2025 por ‘El 47’- encabeza el reparto de ‘Antes de la quema’ junto a Manuela Velasco, Maggie Civantos, Joaquín Núñez, Manuel Manquiña y María Alfonsa Rosso.
Cayetana Guillén Cuervo recibe en plató a su director, Fernando Colomo; Maggie Civantos -Premio del Público en Málaga a mejor actriz secundaria por este trabajo-; y José Antonio Vera Luque, maestro chirigotero.
En el coloquio, una mirada al espíritu del carnaval de Cádiz, que celebra su semana grande del 12 al 22 de febrero, y a esa mezcla de humor, sabiduría popular, crítica social y creatividad.
‘Antes de la quema’
La vida de Quique (Salva Reina), un humilde artista del carnaval de Cádiz en horas bajas, da un vuelco cuando empieza a trabajar en el depósito de droga más grande de Andalucía y se ve envuelto en una trama de robos, narcotráfico y malos malísimos con los que tiene que aprender a lidiar a golpe de chirigotas.