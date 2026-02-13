Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Comunicación RTVE

El Carnaval de Cádiz llega a 'Versión Española' con 'Antes de la quema', de Fernando Colomo

  • En plató, con Cayetana Guillén Cuervo, su director junto a la actriz Maggie Civantos y José Antonio Vera Luque, maestro chirigotero
  • Domingo 15 de febrero, a las 23:00 horas en La 2 y en RTVE Play
Coloquio de 'Antes de la quema' en 'Versión Española'
Coloquio de 'Antes de la quema' en 'Versión Española' RTVE
PRENSA RTVE

‘Versión Española’ofrece este domingo ‘Antes de la quema’. Una película de Fernando Colomo y protagonizada por Salva Reina que, bajo el disfraz de la comedia y el thriller, trata temas sociales tan duros como la precariedad, el paro o la desesperanza.

Salva Reina -ganador de un Goya en 2025 por ‘El 47’- encabeza el reparto de ‘Antes de la quema’ junto a Manuela Velasco, Maggie Civantos, Joaquín Núñez, Manuel Manquiña y María Alfonsa Rosso.

Cayetana Guillén Cuervo recibe en plató a su director, Fernando Colomo; Maggie Civantos -Premio del Público en Málaga a mejor actriz secundaria por este trabajo-; y José Antonio Vera Luque, maestro chirigotero.

En el coloquio, una mirada al espíritu del carnaval de Cádiz, que celebra su semana grande del 12 al 22 de febrero, y a esa mezcla de humor, sabiduría popular, crítica social y creatividad.

Coloquio de Versión Española

Coloquio de Versión Española RTVE

‘Antes de la quema’

La vida de Quique (Salva Reina), un humilde artista del carnaval de Cádiz en horas bajas, da un vuelco cuando empieza a trabajar en el depósito de droga más grande de Andalucía y se ve envuelto en una trama de robos, narcotráfico y malos malísimos con los que tiene que aprender a lidiar a golpe de chirigotas.

RTVE.es estrena en exclusiva el tráiler de 'Antes de la quema', la última comedia de Fernando Colomo | Ver
RTVE.es estrena en exclusiva el tráiler de 'Antes de la quema', la última comedia de Fernando Colomo

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: