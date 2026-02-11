Belén Rueda regresa al terror con 'El vestido': "Siempre se me pierden los hijos"

Viernes 13 es sinónimo ya de alerta, de día de mal augurio, de antiguo virus informático e incluso podríamos decir que de terror. No en vano es la fecha elegida para que llegue a los cines El vestido, la nueva película protagonizada por Belén Rueda en uno de los géneros que más éxitos le han dado en su carrera profesional. Incluso hay espectadores que le dicen que se muestran fascinados por sus dotes interpretativas pero que nunca le dejarían al cuidado de su hija.

La narración visual no deja respiro al espectador y desde el inicio, cuando el cubo de palomitas todavía está lleno, la trama arranca con "una secuencia muy poderosa en la que te cuenta el pasado de esa casa", adelanta Belén Rueda en una visita a Las mañanas de RNE. Tras estos primeros minutos de metraje, la trama regresa al presente dejando al espectador con una tensión añadida ante lo que después le está pasando a las protagonistas encarnadas por Belén Rueda y su hija en la vida real, la también actriz Belén Écija.

23.31 min Las mañanas RNE - Belén Rueda vuelve al género del terror con 'El vestido'