Belén Rueda regresa al terror con 'El vestido': "Siempre se me pierden los hijos"
- La película dirigida por Jacob Santana arranca sin respiro desde la primera secuencia
- La actriz visita Las mañanas de RNE para presentar su vuelta al género que tantas alegrías le ha dado
Viernes 13 es sinónimo ya de alerta, de día de mal augurio, de antiguo virus informático e incluso podríamos decir que de terror. No en vano es la fecha elegida para que llegue a los cines El vestido, la nueva película protagonizada por Belén Rueda en uno de los géneros que más éxitos le han dado en su carrera profesional. Incluso hay espectadores que le dicen que se muestran fascinados por sus dotes interpretativas pero que nunca le dejarían al cuidado de su hija.
La narración visual no deja respiro al espectador y desde el inicio, cuando el cubo de palomitas todavía está lleno, la trama arranca con "una secuencia muy poderosa en la que te cuenta el pasado de esa casa", adelanta Belén Rueda en una visita a Las mañanas de RNE. Tras estos primeros minutos de metraje, la trama regresa al presente dejando al espectador con una tensión añadida ante lo que después le está pasando a las protagonistas encarnadas por Belén Rueda y su hija en la vida real, la también actriz Belén Écija.
Una trama creada ad hoc para ella
El propio director, Jacob Santana, ya escribió la historia pensando en Rueda como protagonista. Algo que ella no sabe muy bien cómo tomarse por los paralelismos que puedan verse dado su largo recorrido dentro del género de terror, suspense y thriller psicológico. "Siempre se me pierden los hijos", bromea ante Juan Ramón Lucas: "Simón en El orfanato, Carla aquí…".
Al igual que en la película por la que fue nominada al Goya como mejor actriz protagonista, en este filme el edificio donde sucede la trama se convierte en un personaje más de la historia, pero en realidad "somos nosotros —dice— los que creamos la historia a través de algo", de esas casas, de ese vestido que "tienen algo que le estamos dando ese poder".
Una cinta de terror clásico, donde encontramos precisamente todos esos elementos que estamos esperando: esa casa misteriosa, con su escalera, su sótano y sus puertas que se cierran. Un género que permite al cineasta jugar con la mente del espectador contando aquello que no es material, "aquello que no ven los ojos o que no tocan las manos, o que no hueles pero que está en tu cabeza y que según quien lo viva, lo hace con una intensidad diferente", destaca Rueda.
14 de febrero: Día de las Cardiopatías Congénitas
La actriz Belén Rueda es presidenta de honor de la Fundación Menudos Corazones que acompaña a familias de niños con cardiopatías congénitas. Se trata de una patología que le fue detectada a su hija nada más nacer y que la actriz hubiese preferido que “quedase en la intimidad”. Pero, consciente de ser una persona pública, mucha gente se puso en contacto con ella para compartir experiencias y también para buscar ayuda y orientación.
Entre las muchas labores que lleva a cabo la fundación se encuentra el apoyo no solo a las familias, con una casa de acogida de larga estancia en Madrid, sino también a los médicos y a la investigación: “se ha avanzado tantísimo” —destaca Belén Rueda— pero aún queda mucho camino por recorrer.