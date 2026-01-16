Silvia Abril y Ruth Lorenzo visitan este domingo 'Al cielo con ella'

‘Al cielo con ella’ regresa este domingo a La 2 y a RTVE Play con dos invitadas de lujo: Silvia Abril y Ruth Lorenzo. En este primer programa de 2026, Henar Álvarez recibirá también a Ana Morgade como colaboradora y al meteorólogo Martín Barreiro, que hará una predicción muy especial.

Henar Álvarez arrancará el programa desvelando que sólo el 6% de los bebés españoles llevan como primer apellido el de la madre. Analizará las excusas que se utilizan para que la gran parte de los niños y niñas lleven el apellido paterno a pesar de que la ley permite la libre elección.

La agenda de la primera invitada, Silvia Abril, está más completa que los conciertos de Bad Bunny. En los próximos meses, estrenará tres películas, varias series y estará en el Teatre Nacional de Cataluña. Silvia contará que le sale su lado más macarra cuando se pone al volante. Además, hablará de la presión estética que sufren las actrices y defenderá que se muestren mujeres con cuerpos y rostros reales como referente para las generaciones más jóvenes.

Silvia Abril

La segunda invitada, Ruth Lorenzo, ha demostrado en su programa ‘Aria, locos por la ópera’ que cualquier género puede tener su versión lírica. Con una vida digna de protagonizar un documental, Ruth contará cómo pasó de vivir en Murcia a dar el salto a Utah. Durante dos años tuvo que llevar guardaespaldas en el Reino Unido tras triunfar en Factor X. Además, explicará la polémica que la enfrentó con Prince y la decepción que sufrió al conocer a uno de sus mitos: Mariah Carey.

Ana Morgade

Ana Morgade hará un análisis sobre los supuestos “desequilibrios” femeninos, la menopausia, premenopausia y perimenopausia. Y en este primer programa del año, el meteorólogo Martín Barreiro, hará una predicción muy especial: ¿lucirá el sol o lloverá en ‘Al cielo con ella’?

Para terminar, ‘Los Manny Calavera’ regresan con ganas de darlo todo este 2026 y gritarán a los cuatro vientos su deseo para este año: ‘Mámá, quiero ser artista’.