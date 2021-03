(Música)

¿Creéis que la maternidad es lo que nos define a las mujeres,

que no estamos completas si no somos madres?

Si tienes unos objetivos laborales en tu vida,

hoy por hoy yo intentaría alcanzar esos objetivos

y luego optaría por la maternidad.

A muchas mujeres se las acusa de egoístas

si no ponen la maternidad por delante de todo,

pero entonces ¿por qué tenemos tantos problemas con el trabajo?

Y, además, ¿ese mito de la madre abnegada

ha existido siempre?

No hay un modelo único de maternidad,

sino que va cambiando con el tiempo.

Los permisos parentales iguales

e intransferibles ya son una realidad.

Es el primer paso para que la maternidad no penalice

a las mujeres en el trabajo.

Pero, además, en la práctica, tiene que haber corresponsabilidad.

"Ser madre es dar mucho

y pedir poco."

El día de mañana sí me gustaría quedarme embarazada,

pero soy consciente de que eso va a suponer un parón en mi carrera.

Muchos mensajes que dejaban poco margen

a que una mujer pudiera decidir no ser madre.

El instinto maternal es un mito,

no existe.

"Por lo menos, no existía hasta que se creó

el ideal del ángel del hogar,

que encerró a las mujeres en sus casas

para ser madres y esposas."

En el siglo XIX, impera un modelo de maternidad

que supone una idea romántica de la madre

y la maternidad debía ser el destino único de las mujeres.

Una mujer generosa, una mujer entregada a sus hijos.

Aquellas mujeres que requerían

o necesitaban una mayor independencia,

una mayor autonomía, eran recriminadas y postergadas

y llegaban hasta ser recluidas en sanatorios.

"La llamada 'mujer ideal', que debe consistir más o menos

en el modelo de la perfecta ama de casa."

Soy una mujer de esa generación de mujeres engañadas por mensajes

como "llegarás donde quieras llegar",

"serás lo que quieras ser".

Luego llegas a la maternidad, que es el gran techo de cristal

hoy en día para la mujer,

es donde realmente se destapan los roles tradicionales,

es realmente donde la brecha salarial

empieza a crecer.

"Son ellas las que piden el 92 % de excedencias por cuidado de hijos

y tienen el 74 % de los empleos a tiempo parcial.

Según el Banco de España, los ingresos de las mujeres

descienden un 11 % en el primer año de maternidad

respecto al nivel previo al embarazo

y casi un 20 % a los dos años."

Desde siempre he querido ser madre.

Acabé la carrera y empecé a trabajar desde el momento

en que acabé la carrera y no tuve ningún problema.

He ido cambiando de trabajo a medida que me han ido ofreciendo

trabajos mejores.

En el momento en que decido en serio tener hijos,

empieza a cambiar todo, sí empiezo a encontrar trabas.

"Según el último estudio

'Yo no renuncio' del club Malas Madres,

el 68 % de las madres hubieran tenido más hijos

de haber podido conciliar.

Y es que una de cada tres mujeres

han sido discriminadas en sus empresas al ser madres."

He tenido entrevistas de trabajo

en las que directamente me han dicho

que no me podían seleccionar porque estaba en edad de crianza.

En otro momento,

una vez habiendo sido seleccionada ya

y teniendo ya el trabajo,

me dijeron que no pensaría quedarme embarazada.

En otro caso, estando ya trabajando,

teniendo a uno de mis hijos, yo estaba colaborando en un proyecto

que íbamos a sacar adelante

y, en el momento en que pedí en un segundo embarazo

la conciliación, porque tenía a mi niña muy pequeña

y ya venía la segunda,

se me paró, me dijeron que no podía seguir adelante

en ese proyecto porque entendía que no iba a rendir

lo que rendía anteriormente,

no iba a dar de sí lo que yo daba anteriormente.

El teléfono amarillo de la conciliación surge

para dar respuesta a esas consultas

que nos llegan a diario, para intentar ayudar y, sobre todo,

con un objetivo: que la falta de información

y la falta de conocimiento en temas de conciliación no sea

la razón que lleve a la renuncia a la mujer madre.

A día de hoy, muchas mujeres renuncian

porque no saben ni cuáles son sus derechos

en términos de conciliación,

no se les está informando

desde la empresa,

no hay una cultura de conciliación en la sociedad.

"¿Qué pasa, qué cambia cuando ellos concilian por igual

y hay corresponsabilidad?"

La maternidad para mí ha sido un privilegio

porque he compartido al 100 % la tarea educativa con mi pareja

y porque hemos tenido trabajos

que nos han permitido educar al 100 % también a mis hijos

dedicándoles todo el tiempo.

Los padres, que hasta este momento tenían

una única función en la familia,

que era la de ser el ganador del pan,

empiezan a plantearse la posibilidad de compartir afectos,

de encontrar satisfacción

en cambiar pañales, dar biberones, bañar a los niños

sin que para ello mermara para nada su virilidad.

Con mi primer hijo, tenía solo un fin de semana

de permiso y, con el segundo, ocho semanas.

Y esas ocho semanas de estar ya con un niño de cinco meses de edad,

totalmente distinto. Fue una maravilla poder acompañar

día a día todas las cosas.

Y así sigue siendo. Así había sido antes

y ha seguido siendo después con la conciliación laboral,

un poquito más complicado.

La corresponsabilidad es una parte muy importante

en la conciliación, hasta que el hombre

no se implique realmente en los cuidados

en las tareas doméstico-familiares,

difícilmente se podrá cambiar

y podremos dar paso hacia una conciliación real.

"Se va avanzando. Los permisos parentales iguales

e intransferibles son un paso fundamental.

Pero todavía queda mucho por hacer para que las empresas

y los propios padres dejen de tomarse los cuidados

y la conciliación como cosa de mujeres."

Sabemos que estamos en un punto de inflexión

que desde hace tiempo avanzamos en igualdad de género,

pero no es una cuestión de mujeres,

es un asunto de derechos humanos.

#HeForShe, #ÉlPorElla, es un movimiento solidario comandado

por ONU Mujeres que lo que pretende es

que todos y todas caminemos de la mano.

-Unirse a la campaña es muy fácil,

se puede hacer por internet y, además, todos tenemos algo

que decir, todos podemos contribuir

en una sociedad más justa en muchos ámbitos: en el trabajo

o en el hogar, por ejemplo.

Llega el momento de visualizar ese compromiso

y, desde "Objetivo Igualdad",

os pedimos que os suméis a esta iniciativa.

Enviadnos vuestras fotos o vuestro mensaje sobre la igualdad

en un vídeo a igualdad@rtve.es.

De la violencia solo se habla

cuando una mujer muere, pero todas las que están

dentro de la violencia todavía no se visualizan.

Creo que es un gran error, porque la única manera de parar

es que se visualice toda esa violencia todos los días,

no solamente cuando la mujer esté en la tumba,

porque hay que evitar eso precisamente.

Me llamo Hodan Sulaman.

Soy técnica de mediación de Médicos del Mundo Madrid.

Soy activista de los proyectos

de violencia de género.

El pico de la mutilación ha subido ahora.

No sabemos por qué, si por la pandemia o no,

no lo sabemos. ¿Es porque creen que vamos

a morir y todo se quede aquí purificado?

Puede ser cualquier explicación cultural,

porque, al final, la mutilación es un tema cultural.

O muchas veces digo: "A mí me dicen la verdad,

pero no me dicen toda la verdad tampoco".

Me dicen: "No, estoy en contra.

-¿Por qué? -Por la ley".

Es que no se vale que estés en contra por la ley,

tienes que estar en contra porque es dañino.

Si, al final, lo estás haciendo porque te lo están prohibiendo,

lo que van a acabar haciendo

es mandar a las niñas al país de origen,

mutilarlas, dejarlas allí

y, a los 18 años, que vuelvan a España.

Y ya han hecho el rito.

Por suerte, también te digo,

un porcentaje elevado está en contra, muchas por la ley;

otras, por la salud. También el programa que hacemos

lleva muchas patas:

lleva la pata del trabajo con ellas de su salud,

el desmontar los hitos por los que defiende la mutilación.

"Que es por la religión".

Hemos llegado a coger el Corán porque, como se me está permitido

que lo coja, leer, digo:

"¿Dónde lo pone? Dime dónde lo pone en el Corán,

dónde pone que hay que mutilar a las niñas".

La comunidad tradicional sigue estando en España,

la que, después de nosotras estar juntas,

ellas van a ir a su casa

y a lo mejor viene el líder comunitario del turno

y les va a hablar y van a cambiar la opinión otra vez,

existe.

Es importante que ellas tengan su independencia

para que no crean en eso.

O sea, el hecho de que no dependan del marido

significa que rompen un vínculo

de que ellas nos les impongan la mutilación

y el matrimonio forzoso a sus hijas.

Nosotras veníamos hablando francés

y pensábamos que adonde veníamos iba a ser

un país árabe porque es lo que nos dijeron

para tranquilizarnos. Descubrimos que éramos negras

y de eso la gente se ríe. Pero no se usaba la palabra "negra",

no existía para nosotras la palabra "negra".

Ahí, para empezar, descubrimos que éramos diferentes

en el aspecto del color, que teníamos otro color,

y que todo nuestro físico, nuestro pelo, era distinto.

Todos los días era ir a casa a llorar,

preguntar a nuestra madre por qué éramos negros. Ella decía:

"No sois negras, sois moka".

Y fue descubrir una realidad que, al final, nos daba libertad,

pero también teníamos que luchar por nuestro lugar

en un país de acogida.

Somalia para mí también representa lo que soy yo hoy.

Puede que los recuerdos que tenga de Somalia tengan

mucho que ver con la mujer,

con las mujeres que somos mis hermanas y yo.

Éramos protegidas por una gran persona: nuestra madre.

Por el bien nuestro, marca su destino ella.

Y quería que nosotras también fuéramos libres

de tomar las decisiones que fueran nuestro futuro.

Pero todo era por defendernos.

Dice: "No exponer recién dada a luz".

Dice: "Con el tiempo, voy a ver cómo hago el camino

para que mis hijas no tengan ni que pasar por la mutilación

ni pasar por un matrimonio concertado".

Que eligiésemos con quién queríamos casarnos

para ella era fundamental porque ella eligió a mi padre.

En la lucha de los derechos de las mujeres en la mutilación,

las grandes olvidadas son todas esas otras mujeres

que han sido repudiadas con sus hijas

y que nadie sabe dónde están o nadie les toma su testimonio.

Para que, en la vida de las mujeres

que han sufrido cualquier tipo de violencia,

se restaure su derecho a vivir en paz y con todos sus derechos,

nos tenemos que sentar para crear

una ley de violencia de género de todas las violencias:

mutilación, prosecución, todas las violencias de pareja,

la violencia sexual, todas las violencias.

Creo que se tienen que sentar con nosotras

los políticos y las políticas

y crear juntas algo que de verdad funcione,

porque lo que no puede funcionar es que le digamos a una víctima:

"Denuncia".

Benjamina Miyar fue una de las primeras mujeres fotógrafas

en nuestro país y no vivía en una gran ciudad,

sino en el pequeño pueblo de Corao,

en Asturias. También asturiana es Celia Viada,

que ha reflejado su vida en un documental:

"La calle del Agua".

"Benjamina Miyar fue fotógrafa más de 40 años.

Siempre vivió en el mismo lugar

y reveló sus fotos en el mismo cuarto oscuro."

Sí, era una mujer, creo, muy creativa y transgresora.

Las fotografías que ella hacía

muestran a una sociedad de los años 20,

sobre todo, principios de los 30,

rural, muy moderna.

Las mujeres eran realmente que hoy en día llaman la atención

por su modernidad, cómo se representaban a sí mismas

y entre ellas.

"Benjamina retrató a las personas que la rodeaban:

sus vecinos, su familia, sus amigas."

Una mujer con un universo propio muy fuerte.

Ella tenía una manera bastante particular

de hacer fotos, de acercarse a las personas

que la rodeaban, utilizaba mucho decorados,

atrezo, vestuario.

Y para mí es muy llamativa la representación

de la época a través de sus fotografías.

"Sacaba la cámara a la calle y utilizaba el pueblo como decorado.

Le gustaba componer, dirigir, construir un relato."

Benjamina se encargó, precisamente, de construir

la memoria local a través de sus fotografías.

Y cómo una persona que hizo mucho esfuerzo

para construir esa memoria local

a la vez haya sido olvidada.

O sea, ahí hay una contradicción fuerte.

"La vida de Benjamina cambió en ese instante,

como si, tras la muerte de su padre,

el tiempo no pudiera avanzar."

Y lo que me gustaría es, evidentemente, que Benjamina Miyar

sea una figura que conozcamos,

que se respete su trabajo, devolverle el reconocimiento.

Creo que le robaron.

Y a la vez un poco mi voluntad con esta película

es demostrar que, a pesar de todo,

ella fue una mujer libre.

"¿Adónde me llevas, Benjamina?"

