Directo 8M | Montero, en RNE: "Le pido al PSOE que desbloquee de una vez la 'ley trans'"

Irene Montero, en RNE, sobre las diferencias con el PSOE: "No me preocupa, con Carmen tengo una buena relación, no me gusta personalizar las tensiones, en un gobierno las decisiones se toman colectivamente, con Carmen puedo tener diferencias políticas, más que con Carmen con el PSOE pero con Carmen Calvo tengo una buena relación y así va a seguir siendo".