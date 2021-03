La pandemia de la COVID-19 está profundizando las desigualdades de género que ya existían en el mercado laboral y poniendo en evidencia la precariedad que sufren las mujeres en sus condiciones de trabajo. En España, más de la mitad del desempleo generado a raíz de la crisis del coronavirus se ha concentrado en mujeres, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). También son mayoría en los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), en los empleos eventuales y en los contratos a tiempo parcial, y tienen sueldos inferiores a sus compañeros varones.

Simone de Beauvoir, la reconocida voz del feminismo del siglo XX, alertaba ya en 1949 -en su obra El segundo sexo- de la fragilidad que adquieren las conquistas de las mujeres cuando la sociedad atraviesa períodos de incertidumbre social o política. "No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Debéis permanecer vigilantes durante toda vuestra vida", rezaba esta escritora y filósofa francesa.

Lo cierto es que la discriminación de la mujer en el mercado laboral ha existido desde siempre y el coronavirus lo que ha hecho es evidenciar la situación de vulnerabilidad de las mujeres, sobre todo para conciliar su vida familiar y laboral: son ellas las que asumen la mayor parte de los cuidados de mayores, menores y personas dependientes. Incluso antes de la COVID-19, realizaban el triple de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que los hombres.

La Catedrática de Economía Aplicada y Vicepresidenta de Economistas Frente a la Crisis, Cecilia Castaño, no duda en afirmar a RTVE que “el mercado laboral ha sido siempre masculino” y que “todas las instituciones que lo regulan están diseñadas en función de lo que son las características y los hábitos de vida de los hombres”. A su juicio, la idea de lo que es un trabajador o una trabajadora está definida en términos de una persona que no tiene responsabilidades domésticas ni familiares y, por tanto, mientras que la concepción siga siendo esta “es como si viviésemos una gran mentira”.

“Ahora mismo no se tiene en cuenta que la vida de la mujer, además de trabajar, también es cuidar, y generalmente lo hacen con mayor frecuencia que los hombres” sobre todo en lo que se refiere a cuidados de atención personal de niños y ancianos, señala Castaño. Según el informe Global Gender Gap 2020, en todos los países de la OCDE las mujeres dedican más tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados. En España, las mujeres lo hacen cuatro horas diarias, mientras los hombres dos. “Esa parte que no se quiere ver es lo que está en la base contra la discriminación de las mujeres”, recalca.

Pero además hay que sumar otras 680.300 personas en lo que se denomina el desempleo oculto : de ellas, un 60 % son mujeres, es decir, unas 408.000. Según los datos manejados por UGT, esta categoría incluye a quienes se han quedado sin empleo, pero no se encuentran inscritos en las listas de paro, entre otras razones, porque no están disponibles para incorporarse a un empleo por razones de cuidado de personas dependientes, quedando fuera del concepto de desempleo e incluidas en el de inactividad.

No obstante, entre todas estas cifras negativas, hay un dato para el optimismo. Y es que, a pesar de las condiciones tan extremadamente duras, las mujeres están manteniendo su participación laboral : siguen estando en el mercado de trabajo y su tasa de actividad -el porcentaje de mujeres de más de 16 años que trabajan o buscan trabajo- crece décimas, pero crece, mientras que la tasa de actividad de los hombres se ha reducido en un punto en el último año.

Pero la brecha laboral no acaba ahí. De hecho, existen otras bastante profundas en el terreno de las condiciones de trabajo. Según Castaño, “una de las diferencias más determinantes en el empleo entre uno y otro sexo es la masiva utilización del contrato a tiempo parcial cuando se contrata a mujeres”. Atendiendo a los datos de la EPA, casi una de cada cuatro ocupadas desempeña su trabajo a jornada parcial, mientras que entre los hombres solo es uno de cada quince -23,5 % frente a 6,9 %-. ¿El principal motivo? De nuevo, las tareas de cuidados no remuneradas que lastran las carreras laborales femeninas.

“Es decir, al final el marcado laboral no podemos mirarlo de forma aislada, tenemos que mirar todos los elementos que están condicionado la inserción laboral de las mujeres de una manera muy diferente a la de los hombres, de una manera que implica muchas desventajas”, explica. Todo ello aboca a la mujer, señala la catedrática, a un dilema de difícil solución: no pueden abandonar el mercado de trabajo, pero tampoco pueden dejar las tareas de cuidados , que cada vez son más exigentes.

Todos estos indicadores impiden a la mujer desarrollar su carrera profesional y su vida personal en óptimas condiciones, lo que también influye en su salud y calidad de vida. De hecho, estas condiciones laborales tan precarias elevan las probabilidades de las mujeres de perder su empleo en caso de contagio . “Si te encargas de cuidar a un anciano, y te infectas, probablemente no vas a volver”, lamenta la catedrática. Asimismo, una encuesta de la Fundación Ellis pone de manifiesto que las mujeres tienen más dificultades que los hombres para aislarse en el caso de tener COVID porque tienen que seguir cuidando de los que están a su alrededor.

Pero, ¿hasta cuándo será así?

La profesora de la UOC tiene “dudas” al respecto porque quizá no se trata de una cuestión de tiempo. “Los avances en las brechas de género han ido poco a poco y han costado muchos esfuerzos y todavía hay un largo camino por recorrer. Sin embargo, la precariedad en el empleo no cesa y las desigualdades no dejan de crecer, ni siquiera en tiempos de bonanza económica, en los que las desigualdades se tienden a suavizar, pero continúan presentes”, nos explica.

Por todo ello, según Santamaría, “se ha vuelto, más necesario si cabe, un replanteamiento profundo del sistema y de la organización socioeconómica en la que vivimos, que no se base y que no genere desigualdades porque este es el problema realmente existente”.

Castaño, por su parte, critica que la pandemia se utiliza en estos momentos “de excusa” para justificar el retraso en la puesta en marcha de medidas. A su juicio, “los avances en políticas de igualdad son aún insuficientes para poner fin a las discriminaciones por sexo en el ámbito laboral” y, por tanto, es necesario poner en marcha más ayudas públicas que a su vez generen más recaudación de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Porque, concluye, “la igualdad de género no es un lujo”: “Hay muchos otros lujos que no nos deberíamos permitir, pero esto es ineludible”.