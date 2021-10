La crisis generada por el coronavirus ha revolucionado nuestras vidas y ha impactado en todas ellas, aunque con diferentes matices según la edad, profesión, entorno geográfico o sexo. El Instituto de la Mujer ha elaborado un informe sobre el diferente impacto en mujeres y hombres que resalta que la tradicional dedicación femenina a los cuidados "les otorga un grado de presencia en la respuesta a la enfermedad que debe ser tenido en cuenta en el abordaje de la crisis. Ignorar el impacto de género en las consecuencias económicas y sociales agravará las desigualdades".

También son mujeres principalmente las personas dedicadas al servicio doméstico y de personas dependientes . El informe subraya la especial exposición al contagio de las empleadas internas que han debido confinarse con las familias para las que trabajan y las trabajadoras a las que no se ha dotado de medios de protección. En este sentido, sindicatos y asociaciones de empleadas del hogar celebran que se haya previsto un subsidio extraordinario en caso de desempleo , ya que se trata de un colectivo inserto en un régimen especial que no tiene derecho a prestación por desempleo.

En todo el mundo las mujeres son el 70% del personal sanitario y la inmensa mayoría de quienes se dedican a los cuidados de mayores, menores y dependientes, sea de forma remunerada o no. Esto las sitúa en primera línea en lo que se refiere tanto a riesgo de contagio como a enfrentarse a las consecuencias de la pandemia y al trabajo para superarla. España no es una excepción. Según los datos recopilados en el informe del Instituto de la Mujer, en nuestro país el 66% del personal sanitario son mujeres : el 51% en medicina, el 84% en enfermería y el 82% en psicología; también en farmacia, otro sector directamente afectado, las mujeres suponen el 72%.

La trampa del teletrabajo

El teletrabajo se ha convertido en una solución para mantener la actividad de forma segura durante el confinamiento. El informe señala que muchas mujeres han tenido que dejar de trabajar o tendrán que hacerlo para cuidar de menores o mayores debido al cierre de las escuelas y los centros de día. Pero el Instituto de la Mujer llama la atención sobre la sobrecarga que puede suponer para las mujeres compatibilizar teletrabajo y el cuidado de la casa y la familia si no existe corresponsabilidad en los hogares o en el caso de las familias monoparentales, un 82% encabezadas por mujeres.

“La falta de corresponsabilidad es producto de una cultura y no se modifica de la noche a la mañana“

Beatriz Gimeno es consciente de que la solución no es fácil y requiere esfuerzo: "La falta de corresponsabilidad es producto de una cultura y no se modifica de la noche a la mañana. Lo que sí ha provocado la crisis, y el estado de alarma, ha sido que el problema de este desequilibrio se haya hecho mucho más evidente. En muchos hogares, con la presencia de ambos progenitores en casa, puede que haya una corrección momentánea en la redistribución de las tareas doméstica y del cuidado de menores, pero eso no supone que las mujeres dejen de ser las principales responsables. Cuando la situación se normalice, si no contemplamos factores de corrección, esto no supone un avance real sino una consolidación del desequilibrio".

Los sindicatos llevan semanas advirtiendo que hay que fomentar la corresponsabilidad y regular el teletrabajo, que se ha puesto en marcha masivamente como una medida excepcional para un momento de crisis: "Cuando acabe esta excepcionalidad debe ser regulado y sometido a la negociación colectiva, porque puede implicar serios retrocesos en conciliación y en corresponsabilidad y en general en igualdad de oportunidades para las mujeres", afirma Elena Blasco Martín, secretaria confederal de mujeres e igualdad de CC.OO.

Por su parte, Vanesa Barco, secretaria de Igualdad de la Federación de Servicios de UGT, enumera que hay que regular aspectos como la desconexión digital efectiva, el control horario, los medios técnicos y materiales, el calendario laboral y las jornadas, pero con una perspectiva de género, para que el trabajo no suponga una variable más para que las mujeres se queden en casa ahora trabajando dentro y fuera a la vez".