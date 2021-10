El coronavirus está golpeando con especial dureza los profesionales del sector sanitario español, que presenta la tasa de contagios más elevada a nivel mundial. Y, de entre estos trabajadores, son las mujeres las que se llevan la peor parte, aunque este hecho se debe principalmente a que se trata de un sector profesional con fuerte protagonismo femenino. El 76% de los profesionales sanitarios con COVID-19 son mujeres, con una edad media de 46 años (en hombres, 47), según se desprende del Informe sobre la situación de COVID-19 en personal sanitario en España, publicado por el Instituto de Salud Carlos III, que analiza los más de 30.500 casos de coronavirus en personal sanitario notificados hasta la fecha.



Además, el trabajo destaca que hasta ahora han fallecido 35 sanitarios, lo que supone un 0,1% del total de los infectados. A pesar de este dato, nueve de cada diez trabajadores sanitarios con coronavirus, el 89%, no ha necesitado hospitalización. El 16,5% ha desarrollado neumonía, y el 1,2% ha tenido que ser ingresado en las unidades de cuidados intensivos.

Respecto a la cifra de 35 muertes, el Ministerio de Sanidad ha avisado de que estos resultados deben interpretarse "con precaución", puesto que se han considerado como no fallecidos los casos sin información en esta variable, y deben ser confirmados en posteriores análisis, por lo que podría aumentar.

Más neumonía a mayor edad

El estudio, que se ha elaborado a partir de los casos notificados a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Renave), pone de manifiesto que los trabajadores sanitarios con neumonía tienen una edad significativamente superior que los que no han padecido esta infección (52 frente a 45 años), y que el porcentaje de hombres, de personas con enfermedad de base (especialmente enfermedad cardiovascular), así como el porcentaje de hospitalización, ventilación mecánica, admisión en UCI y defunción es significativamente mayor entre los pacientes que presentan neumonía.

Entre los profesionales sanitarios ingresados en UCI, frente a los hospitalizados que no la han requerido, existe una mayor proporción de hombres y una mayor prevalencia de enfermedades de base, neumonía y presentación de síndrome de distrés respiratorio del adulto.



En una escala de gravedad de casos no hospitalizados, hospitalizados, admitidos en UCI y fallecidos, el informe observa que la edad aumenta con el nivel de gravedad. A medida que aumenta la gravedad, existe un mayor porcentaje de hombres y de pacientes con enfermedad de base.



La prevalencia de enfermedad de base es del 30% en los casos no hospitalizados, 50% en los casos hospitalizados, 66% en los casos ingresados en UCI y 82% en los fallecidos.