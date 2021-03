Llegamos a la librería "Mujeres", en el corazón más antiguo de Madrid, un lugar que lleva más de cuarenta años trabajando para dar a conocer todo lo que se escribe sobre feminismo, historia de las mujeres, coeducación y justicia social, sobre todas esas luchas que intentan contribuir a construir un mundo más igualitario. Como afirma la librera Alba Varela: "La nuestra es una librería de unas feministas para todas las feministas". Es una manera de decir que al feminismo, como a cualquier otro movimiento social, le pueden atravesar corrientes y prioridades distintas, pero el sustrato es lo importante.

A las puertas del 8 de marzo y dentro de la programación especial dedicada a una fecha que es histórica, hemos quedado aquí con dos mujeres para que nos ayuden a explicar qué es el feminismo, cual es su sentido y su esencia, en qué ha variado a lo largo del tiempo y en qué momento está ahora.

Toma de conciencia y objetivos Una de ellas es Ana de Miguel, de sobra conocida dentro y fuera del ámbito académico. Profesora de Filosofía Moral y Política de la Universidad Rey Juan Carlos, ella define así el feminismo: "Es un gesto de autoconciencia, es darte cuenta de algo, es hacerte unas preguntas, es ver la realidad en la que estás y pensar que algo no cuadra... No es algo individual, sino que tiene que ser que esta pregunta me la haga yo, te la hagas tú o se la haga el número suficiente de mujeres para unirnos". “En la Revolución Francesa, eso de: "Todos los hombres nacen libres e iguales" era literal, no un genérico, las mujeres quedaron excluidas“ Aunque siempre ha habido mujeres que han alzado su voz contra la discriminación que sufrían, fue durante la Revolución Francesa cuando se dio un paso fundamental: "La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano nos parece preciosa, ¿verdad? Pues las mujeres que participaron en la Revolución codo con codo con los varones se dieron cuenta al cabo de unos años de que ese "Todos los hombres nacen libres e iguales" se refería literalmente a los hombres, no era un genérico. Ellas estaban excluidas", explica Ana de Miguel. 06.16 min Entrevista con Ana de Miguel, filósofa La ciudadanía, los derechos, las leyes eran para los hombres y las mujeres estaban reducidas a un papel dependiente, de menores de edad. Durante el siglo XIX las mujeres se fueron organizando para pedir acceso a la educación, al voto, a los puestos de trabajo y los cargos como los hombres. "El movimiento feminista comienza en Estados Unidos con el apoyo a la abolición de la esclavitud. Ahí se dan cuenta de que ellas también están sometidas. Por los derechos de las mujeres luchaban las sufragistas liberales, las socialistas, las comunistas, era ya entonces un movimiento interseccional y diverso. Unas buscaban el voto para hacer ellas mismas las leyes y otras ponían el acento en la independencia económica", aclara Ana de Miguel

La importancia de no olvidar a las mujeres del pasado "El feminismo es eterno, porque lo que busca es que no haya una supremacía o sumisión de unas personas frente a otras", afirma Mar Abad. Periodista y escritora, es autora de Antiguas pero modernas, un libro que recupera la historia de grandes mujeres que no deberíamos haber olvidado. "Olvidamos muy a menudo lo que han hecho otras mujeres, las grandes feministas que ha habido a lo largo de la historia. Es interesante conocerlo porque te despierta muchísimo poder, saber que no es algo nuevo, que es algo que han pedido las mujeres y muchísimas personas, porque también había hombres y había aliados que querían esa igualdad", asegura. “Despierta mucho poder conocer a las feministas del pasado, saber que no es algo nuevo“ Las dos coinciden en que los libros sobre historia, sobre literatura, sobre ciencia, han escondido a las mujeres. "Cuando vi la historia real sentí muchísima rabia, porque pensé me han escondido, me han robado parte de mi historia", dice Mar Abad. "Esos libros están mal escritos, no son correctos", subraya Ana de Miguel, que lanza esta pregunta: "¿Por qué tantos hombres fueran buenas o malas personas, de derechas o de izquierdas, estuvieron durante tanto tiempo en contra por ejemplo de algo tan humilde como el derecho al voto?". 53.47 min Entre dos luces - Mar Abad, antigua pero muy moderna - 24/10/19 - escuchar ahora