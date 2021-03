La lucha de Aintzane contra el machismo

Aintzane Gorria es una luchadora. Porque es su deporte... y porque así es es su personalidad. Luchar por lo que quiere y por lo que cree justo. Es muy activa en redes sociales, denunciando errores e injusticias, defendiendo a quienes sufren.

Ahora pelea para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Tokio y en un día como hoy quiere alzar su voz contra el machismo, denunciar los abusos y el acoso que ha sufrido muchas veces. Dice que la mejor receta es no callarse. Que el silencio de las víctimas y de quienes lo saben es la mejor arma que tienen los que abusan, los que acosan.

“No nos hacen falta concentraciones y manifestaciones para seguir con la lucha. El 8 de Marzo no es un día, es un movimiento activo los 365 días del año (366 si es bisiesto) Que no se nos olvide. #Hacialahuelgafeminista“ — Aintzane Gorria Goñi ⚡ (@AintzaneGorria) February 27, 2021

Ayudar y proteger a las víctimas es una tarea de todos, denunciando a quienes traspasan los límites. Tolerancia cero. No vale mirar para otro lado. Y quiere concienciarnos de que esta lucha no tiene fecha: "El 8 de Marzo no es un día, es un movimiento activo los 365 días del año (366 si es bisiesto)", ha escrito en twitter.

Abusos y acoso en otros países Hace 10 años, en uno de sus primeros viajes internacionales de competición, sufrió los abusos de un entrenador extranjero. Una imprudencia de la que le habían advertido: no fiarse de nadie. Entonces pudo salir corriendo. En otra ocasión un grupo de fornidos rivales, en Europa del Este, no la dejaban salir de un ascensor en un hotel. Lo pasó mal, aunque sacó carácter y pudo salir. Otras veces son miradas, comentarios... Una realidad contra la que hay que luchar día a día. En un Gran Premio de España reciente, competición organizada por la Federación Española de Lucha, un competidor fue sorprendido masturbándose delante de una menor y toda su delegación fue expulsada inmediatamente. Aunque la Felucha no tolera esas actitudes, hay países donde aún ocurren y no se toman medidas para atajarlas. Se permite a entrenadores, médicos y personal técnico aprovecharse de su situación de superioridad y los responsables guardan silencio. Hay que establecer límites. Es de sentido común. No sólo en el deporte: No es no.

Educación contra el machismo Aintzane sabe que la batalla contra el machismo no se puede ganar en un día. Es una carrera de fondo. Y hay que empezar con la educación desde pequeños en los valores no sexistas tanto para niños como para niñas. Respetar, valorar, colaborar. Desterrar los prejuicios y los estereotipos. El deporte no tiene género y es para todos. No existen deportes "de hombres" ni "de mujeres". Que las niñas puedan hacer rugby, o lucha, y los chicos gimnasia rítmica o natación sincronizada sin que les cuelguen adjetivos. “Desde el “es un deporte de chicos” hasta el “eres demasiado femenina para ese deporte” pasando por desprecias, gestos obscenos, momentos incomodos... seguimos luchando por que el DEPORTE esté por encima del GÉNERO.“ — Aintzane Gorria Goñi ⚡ (@AintzaneGorria) March 8, 2021 Adjetivos que también deberían desterrarse de los deportes. Fútbol o fútbol femenino, baloncesto o baloncesto femenino, lucha libre o lucha femenina. Para esta luchadora navarra "parecemos una subcategoría de ellos". Su lucha contra el machismo es desigual. Con menos visibilidad y menos patrocinios es más difícil que se valore su trabajo: que llegue su mensaje de igualdad. No entrenan menos por ser mujeres. “Luchemos por dejar de hablar de fútbol y fútbol femenino, lucha y lucha femenina... NO SOMOS UNA SUBCATEGORIA. Por más visualización y más patrocinio.“ — Aintzane Gorria Goñi ⚡ (@AintzaneGorria) March 8, 2021 A veces es la propia sociedad la que deja sin ambiciones a las mujeres. "Manda mensajes subliminales para que nos quedemos por debajo", dice Gorria. Ahora mismo hay muy pocas mujeres en puestos directivos, y aunque cada vez son más, no es aún suficiente, ni representativo de la realidad del deporte. "Se necesitan más mujeres que den el paso, que se atrevan. Que luchen por lo que realmente quieren"