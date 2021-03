Al igual que las protestas que se expanden a lo largo del país, los grupos feministas reclaman la restauración de la democracia, el respeto a los resultados de los comicios celebrados en noviembre y la liberación de la jefa de Gobierno de facto derrocada, Aung San Suu Kyi, y del resto de detenidos por los militares.

Además, los grupos piden a Naciones Unidas y los gobiernos del Sudeste Asiático "acciones inmediatas contra el golpe militar en apoyo y protección de los civiles", así como un embargo internacional de la venta de armas.

"Nos levantamos contra la junta militar y en desafío al patriarcado. No subestimen el papel de la mujer en la revolución", ha señalado a través de su cuenta en Twitter la Liga para las Mujeres de Birmania, una de las asociaciones firmantes.

“Women and men in Dawei district came together to protest the against dictatorship today on #IWD21 to bring attention to women's justice and calls for equality. The military drafted 2008 Constitution is sexist & riddled with patriarchy. #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/G98TO2QVWI“