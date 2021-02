El Ejército dio un golpe de Estado en Birmania el 1 de febrero al no aceptar los resultados de las elecciones celebradas en noviembre en las que arrasó el partido de la jefa de Gobierno de facto, Aung Sang Suu Kyi.

Desde entonces, las riendas del país están en manos del general Min Aung Hlaing y, en lugar de aceptar la asonada militar, el pueblo birmano --desde médicos y maestros hasta ingenieros y estudiantes-- sale cada día a las calles para protestar contra el golpe de Estado.

Las fuerzas de seguridad ya han detenido a más de 500 personas y la junta militar ha amenazado con actuar con mano dura si no se desactiva el movimiento de desobediencia civil. Al menos once personas han muerto, tres por disparos de la Policía, a raíz de la violencia desatada por el levantamiento militar.

Los gobiernos de los principales países occidentales piden a las Fuerzas Armadas birmanas que liberen a Suu Kyi, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, y al resto de detenidos. Estados Unidos ha aprobado sanciones contra los responsables del levantamiento militar y la Unión Europea afirma estar dispuesta para hacer lo mismo.

Por su parte, Maung Zarni, disidente y experto en política birmana , afirma que “no hay nadie detrás de ellos”. “ Es su conciencia, sus principios y su negativa a volver a someterse a los militares ”, indica Zarni. “Las protestas no son solo para que Aun Suu Kyi vuelva al poder, también porque los ciudadanos no quieren vivir en una sociedad donde los militares propagan el odio, el racismo y el sexismo, más allá de la política y la democratización”, añade.

Las protestas comenzaron como una reacción inmediata a la toma de control por parte de los militares y los sanitarios estuvieron entre los primeros que se levantaron contra el golpe, señalando que cuidarían a enfermos “de forma gratuita e incluso en sus casas, pero no trabajarían con los militares”, según explica a RTVE.es Phil Robertson, subdirector de Human Rights Watch (HRW) para el Sudeste Asiático. Después se unieron los profesores e inmediatamente se convirtió en un movimiento más grande, en el que participan diferentes grupos de la sociedad birmana.

Nacido en la ciudad sureña de Dawei, el general Min Aung Hlaing estudió Derecho en la Universidad de Rangún y con 18 años ingresó en la Academia Militar, donde se labró una carrera bajo la sombra del líder de la anterior junta militar, Than Shwe , quien le nombró su sucesor como jefe de las Fuerzas Armadas.

“El Ejército afirma que hubo más personas que votaron que las que estaban registradas en el Ministerio del Interior, dirigido por los militares durante muchos años”, señala Robertson. “Hubo muchos observadores internacionales durante las elecciones. Hubo algunos problemas, pero nada durante el proceso ni el conteo que indicara que la LND robara el resultado . Simplemente no es creíble”, asevera.

“Todo es parte del plan de la junta militar para infundir miedo y tratar de obligar a la gente a volver al periodo anterior a la democracia, cuando la gente temía cualquier cosa”, asegura Robertson. “Creo que es una táctica cínica, pero tiende al fracaso, porque los birmanos ya saben lo que es la democracia y la libertad y no están preparados para volver a los años en los que mandaba el Ejército”, añade.

Birmania lleva ya varias semanas sufriendo cortes nocturnos de Internet, un momento del día que la junta militar aprovecha para detener a los manifestantes que se oponen al golpe. “Todo el mundo tiene teléfono, por lo que todos juegan el papel de periodistas de calle , incluso si los militares apagan Internet o confiscan las cámaras de los periodistas”, recalca Zarni, cofundador de Forces of Renewal Southeast Asia, una red de activistas y académicos que apoya la lucha democrática en países de la región.

Contundente respuesta internacional

Los líderes de diferentes países del mundo condenaron inmediatamente el golpe de Estado y pidieron a las Fuerzas Armadas que respetaran los resultados electorales y liberaran a Aung San Suu Kyi, así como al resto de detenidos.

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha anunciado sanciones contra los responsables del levantamiento militar, a quienes impedirá tener acceso a activos por valor de 1.000 millones de dólares en Estados Unidos. Por su parte, la Unión Europea afirma estar “preparada” para aprobar sanciones.

Desde HRW, Robertson pide a la comunidad internacional que no vaya únicamente tras los mandos militares, sino también contra las empresas que controlan. “No es ningún secreto que el Ejército controla gran parte de la economía de Birmania. Por ello no se debe solo sancionar a los líderes, sino también perseguir a sus empresas”, recalca el subdirector de la organización para el Sudeste Asiático. “Tiene que haber un impacto muy serio en los intereses económicos de los miembros de las Fuerzas Armadas, de lo contrario no prestarán atención”, afirma.