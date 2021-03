Bailarina y aficionada al taekwondo, Kyal Sin --también conocida como Angel--, ha sido descrita por otros manifestantes como una activista solidaria que llevaba encima una tarjeta con su nombre, grupo sanguíneo, un número de contacto y un mensaje en el que decía que quería donar sus órganos en caso de fallecer.

En una de las fotografías antes de morir que se han viralizado, Angel aparece con una camiseta en la que puede leerse "Everything will be ok", así como con unas gafas para protegerse de los gases lacrimógenos, mascarilla y una botella de plástico.

"La botella en la mano es para ayudar a otros que eran alcanzados por el gas lacrimógeno. Sacrificó su vida para enseñarnos que hay esperanza", ha señalado en Twitter Aung Naing Soe, un periodista birmano.

“This 19yo protestor was shot and killed by military thugs today in Mandalay. Her shirt says “Everything will be OK”. Coca Cola bottle in her hand is to help to those who got hit by tear gas.



She sacrificed her life to teach us there is a hope.



This is a must-win revolution. pic.twitter.com/eOgVNYsP3c“