El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado este domingo el uso de la violencia en las protestas pacíficas que, desde hace semanas, se están llevando a cabo en Birmania contra el golpe de Estado perpetrado a principios de mes por la Junta militar.

"El uso de fuerza letal, intimidación y acoso contra manifestantes pacíficos es inaceptable. Todos tienen derecho a reunirse pacíficamente", ha compartido Guterres en el mismo día que se han registrado los peores episodios de violencia desde el inicio de las protestas.

“I condemn the use of deadly violence in Myanmar.



The use of lethal force, intimidation & harassment against peaceful demonstrators is unacceptable.



Everyone has a right to peaceful assembly. I call on all parties to respect election results and return to civilian rule.“