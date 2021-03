Este está siendo un Día de la Mujer atípico, debido a las restricciones por el coronavirus; pero si hay una lucha que no podemos olvidar (porque afecta a la mitad de la población mundial) es esta lucha por la igualdad que afecta al 50 % de la especie humana. Por eso queremos aportar nuestro granito de arena recomendando 10 grandes cómics de y sobre mujeres publicados estos últimos meses. Recordaros también que tendréis todas las noticias sobre esta jornada en el Portal de igualdad de RTVE.es (Todxsporigual).

Pero siempre podemos recuperar sus otras obras como Pollo con ciruelas o Bordados, una pequeña joya que acaba de reeditar Reservoir Books. Bordados es una divertida (aunque melancólica) mirada sobre la vida sexual de las mujeres en el mundo isámico protagonizada por la abuela de Marjane y sus amigas, que se reunen alrededor de una mesa preparada con el samovar, el té y las pastas y acaban desvelando sus secretos , sus miedos, sus remordimientos... y alguna que otra escandalosa anécdota sexual. Un cómic maravilloso que habla de la alegría de vivir, de la resiliencia de esas mujeres y cómo se las apañan para conseguir un poquito de libertad en una sociedad patriarcal en la que, por ejemplo, es costumbre el matrimonio con hombres mayores. Por cierto, que esos "bordados" del título no se refieren a la costura sino a un pequeño engaño que les permite recuperar su "honra" y no ser despreciadas por sus futuros maridos. Un cómic atrevido, innovador, emocionante y divertido que fue nominado a Mejor álbum en el Festival de Angoulême.

El tomo recopila tres historias cortas (No te vayas sin mí, Lo que queda y Con temor, con ternura) que están ambientadas en escenarios de mundos fantásticos, pero que nos hablan de cosas muy reales como las relaciones sentimentales (en este caso entre mujeres), o cómo el amor y la pareja puede completarnos como personas. También sobre la imagen que nos hacemos de las personas a las que queremos y cómo afrontar la pérdida cuando nos separamos de ellas. Temas cotidianos que adquieren una nueva dimensión al ilustrarlos con esas fascinantes imágenes que parecen surgidas de nuestros sueños. Resumiendo: una obra que nos hace reflexionar sobre las relaciones humanas al tiempo que nos maravilla con sorprendentes imágenes de una belleza que no parece de este mundo .

No te vayas sin mí (Astiberri) , de Rosemary Valero-O'connell , es uno de los cómics más sorprendentes de los ultimos años, que recopila tres historias de la autora con las que ha ganado el Premio Ignatz (a la mejor artista) y ha sido nominada a los Eisner , además de figurar en la lista de Esenciales de 2020 de la ACDCómic . Y es que la dibujante es una de las creadoras más interesantes de la actualidad, como ya demostró con otra obra genial: Laura Dean me ha vuelto a dejar (La Cúpula, 2019) , un bellísimo y esperanzador cómic sobre las relaciones tóxicas, escrito por Mariko Tamaki y con el que consiguieron tres Premios Eisner.

'Heimat. Lejos de mi hogar', de Nora Krug

Portada de 'Heimat. lejos de mi hogar'

Si habéis estado en Alemania habréis podido comprobar que el arrepentimiento por el Holocausto y la Segunda guerra Mundial está por todas partes. La artista Nora Krug pertenece a la segunda generación de alemanes nacidos tras el final de la Segunda Guerra Mundial y creció luchando contra los sentimientos enfrentados que le provocaban ese pasado reciente de su país; además de que, durante sus viajes de joven, su acento sólo suscitaba reacciones desagradables, una rabia que entendía y compartía. Así que, tras casi veinte años en Estados unidos decidió que no podía saber quién era si no sabía de donde venía y decidió regresar a alemania para investigar el pasado de su familia y el papel de sus abuelos durante el régimen nazi. Así nació este bellísimo libro ilustrado Heimat. Lejos de mi hogar (Salamandra Graphic) que ha recibido numerosos premios internacionales como el National Books Critics Circle Award, además de figurar en las listas de los mejores libros de 2018 de The New York Times y The Guardian o en la mencionada lista de Esenciales de 2020 de la ACDCómic.

Un diario íntimo y personal de ese regreso a los orígenes, que permite a la autora reconciliarse con el pasado de su familia y de todo un pueblo. Y poder afrontar el futuro con la esperanza de no volver a cometer los mismos errores. Un libro ilustrado que es una auténtica maravilla y en el que la autora utiliza todas las técnicas a su alcance para documentar ese viaje sentimental, desde el cómic, las fotografías antiguas, el collage o incluso los documentos sobre su familia que va encontrando durante sus investigaciones. Un libro que os fascinará por su sinceridad, su discurso, su elegancia y su belleza.