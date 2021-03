El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que es posible manifestarse con seguridad, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, aunque ha defendido la necesidad de que las instituciones limiten los eventos en los que el riesgo de contagio de coronavirus sea alto, por no poderse cumplir las medidas de prevención como mantener la distancia entre las personas.

"Como instituciones, tenemos que desfavorecer cualquier evento con riesgo de que las medidas no se puedan cumplir", ha apuntado este lunes en una rueda de prensa al ser preguntado por la marcha de Madrid, prohibida por la Delegación del Gobierno, mientras en otras comunidades autónomas han podido llevarse a cabo. En ese sentido, Simón ha mantenido que sí es posible manifestarse, "manteniendo la distancia, usando mascarilla y gel hidroalcohólico".

No obstante, el epidemiólogo del Ministerio de Sanidad ha advertido de que "no estamos en una situación que podamos favorecer eventos de masas" y que existen otras maneras de mostrar solidaridad con el movimiento feminista, ha dicho, mostrando su mascarilla morada.

Evitar riesgos en eventos masivos

"Me da igual que sea en el Wanda o en 8M. Bueno, no me da igual: algunas tienen un poco más de sentido que otras. Pero es importante mantener las distancias. Hay diferencias, pero desde el punto de vista del control de contagios hay que evitar las situaciones que impliquen que se vulneran las medidas", ha zanjado.

El director del CCAES ha respondido también a una pregunta sobre el 8M del 2020, cuando afirmó que dejaría a su hijo hacer "lo que quiera", si este pidiera permiso para acudir a las manifestaciones: "Quizás fui imprudente al decir lo que le recomendaría o no a mi hijo el año pasado. Yo tengo tres hijos, los tres son muy responsables y no tengo la necesidad de decirles lo que pueden o no pueden hacer".

El epidemiólogo ha mantenido que sus hijos "son suficientemente inteligentes y mayores como para tomar la decisión por su cuenta", aunque, en su caso, sí le recomendaría estar "bien informado", así como "lo suficientemente solidario para entender los riesgos a los que se expone él y a los que expone a los demás".