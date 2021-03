La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este jueves que, como miembro del Gobierno, está obligada a cumplir las recomendaciones sanitarias y la prohibición de las manifestaciones del 8 de marzo, pero ha denunciado un "señalamiento" y "criminalización" del movimiento feminista.

Con esas palabras se ha expresado durante un acto organizado por el sindicato CCOO con motivo del próximo Día de la Mujer en el que ha lamentado que haya quienes quieren "negar" la calle a las mujeres, "el derecho a la calle que tanto nos costó conseguir, la calle para estudiar, la calle para trabajar, la calle para reivindicar y conquistar derechos".

La Delegación del Gobierno en Madrid ha anunciado este jueves la prohibición "por motivos de salud pública" de todas las convocatorias de manifestaciones o de concentraciones que habían sido comunicadas para los días 7 y 8 de marzo en la Comunidad, lo que ha generado multitud de reacciones. Mientras el Gobierno regional lo ve "prudente", numerosas organizaciones feministas que habían convocado actos han criticado la decisión.

"A mí, a nosotras, no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista", ha asegurado la ministra.

Sin embargo, ha advertido que ese cumplimiento con las recomendaciones sanitarias no significa que no sepamos el "señalamiento" a la lucha feminista "por parte de quienes tienen una agenda reaccionaria convenientemente engrasada".

Mientras, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís , ha planteado este jueves la posibilidad de que se opten por "fórmulas creativas" para reivindicar el 8M, aunque ha incidido en que se evite la "irresponsabilidad" y las concentraciones multitudinarias. Villacís ha considerado que es compatible el derecho a manifestarse y a la salud , pero ha sostenido que no puede producirse "el error del año pasado".

La portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Madrid , Inmaculada Sanz, también ve favorable que este año no haya marchas ni concentraciones el Día de la Mujer, por la situación de pandemia por coronavirus, si bien ha llamado a "reivindicar la igualdad de oportunidades de otra manera distinta".

Almeida considera que este año "no es necesario" que se hagan concentraciones por el 8-M

Almeida considera que este año "no es necesario" que se hagan concentraciones por el 8-M

"Consideramos que no es tiempo de manifestaciones ni de concentraciones masivas de personas, en las que es prácticamente imposible garantizar que se cumplan las más elementales medidas de seguridad, como son la utilización de las mascarillas y guardar la distancia mínima exigible", ha señalado el titular de Sanidad, durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea.

"Para que no haya malos entendidos: yo mismo expliqué ayer en una entrevista que no acudiría personalmente a estas concentraciones, porque por responsabilidad había que limitar aforos y creo que debería tener prioridad las compañeras. Hay alternativas", ha agregado el coordinador general de Podemos Comunidad de Madrid en otro mensaje.

“El derecho de reunión y manifestación es constitucional y no debería restringirse a la ligera. No se trataba de suspender los actos del 8-M, sino de regularlos con las medidas necesarias (aforos, distancia...) y pedir responsabilidad para garantizar su seguridad. Mal precedente“

"El derecho de reunión y manifestación es constitucional y no debería restringirse a la ligera", ha dicho en su cuenta de Twitter, donde ha señalado que esto sienta un "mal precedente" .

El coordinador general de Podemos Comunidad de Madrid, Jesús Santos, considera que "no se trataba" de suspender los actos del Día Internacional de la Mujer sino "regularlos con las medidas necesarias" de aforos y distancia social.

Podemos dice que ese derecho "no debería restringirse a la ligera"

Vox: "No acudiríamos, pero nos parece bien que la gente se manifieste"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha explicado este jueves que él no comparte la visión de la Delegación del Gobierno en Madrid, ya que su partido defiende el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse "por cualquier motivo".

"No acudiríamos, pero nos parece bien que la gente se manifieste", ha señalado, no sin apuntar que "no es de las cosas" que más preocupan a Vox en la actualidad, pero subrayando su respeto al derecho de manifestación de los ciudadanos.