Las manifestaciones del 8M, de nuevo en el ojo del huracán

Tras la polémica suscitada el año pasado por las masivas manifestaciones que se celebraron el 8 de marzo en numerosas ciudades del país pocos días antes de que se decretara el confinamiento por la pandemia, el Día de la Mujer vuelve a estar en el ojo del huracán este 2021. Las distintas delegaciones del Gobierno están revisando con carácter restrictivo las marchas que quieren organizar distintos colectivos feministas mientras el Ministerio de Sanidad recomienda evitar las concentraciones en las calles y los partidos políticos reflejan discrepancias sobre cuál debe ser el punto de equilibrio entre la protección de la salud y el derecho a manifestarse.

En el caso de Madrid, donde habitualmente se celebra la manifestación más multitudinaria, el delegado del Gobierno en la región, José Manuel Franco, ha abogado por que no haya manifestaciones feministas en las calles y asegura coincidir con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en que lo "aconsejable" es no acudir a concentraciones masivas.

Franco aboga por que no haya manifestaciones el 8M: "Lo responsable es que no haya movilizaciones masivas en la calle"

No obstante, ha afirmado que su obligación es "hacer compatible" la necesidad de preservar la salud de los ciudadanos con el ejercicio de un derecho fundamental y argumenta así su decisión de no autorizar manifestaciones de más de 500 personas, siguiendo la recomendación de la Consejería de Sanidad madrileña por la situación de la pandemia.

Ese es el límite al que tratan de ajustarse los grupos feministas que no quieren renunciar a las calles. El '8M movimiento feminista de Madrid', que aglutina a más de 350 organizaciones de mujeres, ya ha anunciado que se concentrará el próximo 8 de marzo en la plaza de Callao de la capital en un acto al que asistirán como máximo 250 mujeres, previamente acreditadas, respetando las distancias y medidas de seguridad vigentes para frenar la COVID-19.

Sanidad recomienda no celebrar las manifestaciones del 8M: "No ha lugar"

Por su parte, la ministra de Sanidad dejó claro este miércoles que este año "no ha lugar" a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo, debido a las circunstancias sanitaris, e hizo un llamamiento a la "responsabilidad".

El delegado del Gobierno en Madrid ha asegurado que este año no se producirán marchas multitudinarias como las que se celebraron en 2020 le llevaron a ser investigado por la Justicia , que finalmente determinó que no hubo prevaricación al permitir las concentraciones y archivó la causa .

Son las organizaciones feministas las que tienen ahora que convocar las manifestaciones tras conocer la autorización limitada y la recomendación en contra, ha señalado Echenique, quien había confirmado la presencia de UP solo en el caso de que se mantenga esa convocatoria.

En rueda de prensa, Echenique ha indicado que la ministra Carolina Darias expresó "una recomendación" cuando dijo que "no ha lugar" acudir a manifestaciones el 8 de marzo y eso, según el portavoz de UP, es "compatible" con la autorización hecha por la Delegación del Gobierno en Madrid con el límite de 500 personas para esas concentraciones.

Mientras tanto, el portavoz de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Pablo Echenique , había afirmado este mismo jueves que su formación acudirá a las manifestaciones por el Día de la Mujer si finalmente son convocadas por el movimiento feminista, aunque poco después fuentes de la formación morada han matizado sus declaraciones y puntualizan que esperarán a ver si se convocan y entoncces decidirán de qué manera están presentes.

Ayuso critica que se quiera "revivir" el "Día de la Mujer Contagiada"

También se ha pronunciado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, rechazara cualquier tipo de movilización en las calles un día antes.

"Apenas ahora se están manifestando los ciudadanos por sus pérdidas de comercios, de empleos, por la situación vivida, precisamente por responsabilidad. Creo que toca que hagamos todos lo mismo", ha dicho Ayuso, que critica que mientras unos están haciendo "todo lo posible" por acabar con la pandemia, otros quieran "revivir lo sucedido el pasado 8 de marzo, que dejo de ser el Día de la Mujer, para presenciar lo que se convirtió en el Día de la Mujer Contagiada".

La presidenta de Madrid dice respetar a quien quiere manifestarse, pero rechaza acudir a ninguna concentración el 8M: "Que conmigo no cuenten. No pienso ir a ninguna manifestación donde sea obligatoria la presencia porque eso no es una manifestación y prefiero representar a las mujeres en el día el día a día".