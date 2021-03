La igualdad, un objetivo por alcanzar

La desigualdad entre hombres y mujeres es un hecho en nuestra sociedad. Lo ha asegurado en el programa Encuentros de RNE la presidenta del Consejo de la Mujer de Cantabria, Sofía Arobes. En su opinión, lo peor es que se normalice esa desigualdad, y ello induzca a pensar que no existe. Arobes pide a los políticos que se desarrollen plenamente las políticas de igualdad que, afirma, en ocasiones se quedan tan solo en atractivas declaraciones.

Entrevista completa:

Para Sofía Arobes no hay duda cuando se le pregunta si la desigualdad sigue siendo un hecho en nuestra sociedad. “Con una mujer que por el hecho de serlo no tenga las mismas oportunidades, es motivo suficiente para estar todas unidas y reivindicarlo. En mi opinión, es más que evidente que existe la desigualdad. Pero lo peor es que cuando alguien niega que exista, es porque lo ha normalizado, y ese es el mayor de los peligros, que se normalice la desigualdad. La mejor forma de combatirla es apoyar, estar, acompañar, y de ahí la importancia del asociacionismo femenino”.



Las limitaciones que impone la sociedad son interiorizadas en muchas ocasiones por las mujeres, que optan por no emprender un camino, conscientes de las dificultades que puede entrañar. Sofía Arobes piensa de forma diferente. ”Si yo me veo capaz de algo, doy el paso adelante,. Por eso animo a todas las mujeres que tengan inquietudes e iniciativas a que den el paso adelante, que levanten la mano, porque las mujeres no sabemos promocionarnos como lo hacen los hombres. Tenemos esa parte de responsabilidad”.

“En estos tiempos de pandemia ha quedado más patente aún que las mujeres somos las que tiramos del carro“

La presidenta del Consejo de la Mujer de Cantabria censura que muchas políticas de igualdad se queden en atractivas declaraciones de principios, que luego carecen de desarrollo efectivo. “En Cantabria está la Ley del Consejo de la Mujer, que tiene que desarrollarse plenamente, y aún no lo está. Pongo ese ejemplo, pero habría muchísimos… Muchas políticas de igualdad quedan muy bonitas sobre el papel, pero luego no se desarrollan. Es muy bonito nombrar consejos consultivos y órganos que promuevan la igualdad, pero hay que utilizarlos, no basta con crearlos”.