La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha pedido este lunes a su socio de Gobierno, el PSOE, que "desbloquee ya" la 'ley trans', para que se pueda empezar a tramitar, y tener así "un debate público" con el que "escuchar a todo el mundo".

"Si le pido al PSOE que desbloquee ya la 'ley trans' es porque la forma que tiene el Gobierno de debatir las iniciativas legislativas que impulsa con la sociedad civil es, precisamente, su tramitación", ha señalado en una entrevista en Las Mañanas de RNE.

Precisamente la 'ley trans' es uno de los de los principales puntos de desencuentro en el Ejecutivo de coalición, junto con la ley del 'solo sí es sí', y ninguna de las dos, que son claves para el Ministerio de Igualdad, han podido ser aprobadas aún.

En la entrevista, Montero ha vuelto a enviar un mensaje al colectivo 'trans': "Sus derechos no son negociables y van a ser ley". Y ha recordado que Unidas Podemos tiene "un firme compromiso con los derechos de las personas 'trans'".

Además de la 'ley trans', Montero cree que es urgente aprobar cuanto antes la ley del 'solo sí es sí' y ha insistido que, pese al criterio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el "consentimiento expreso es incuestionable y debe estar en el centro de la ley", aunque ha expresado la disposición de incluir las mejoras que sean precisas.

Tensiones con el PSOE por "no cumplir el acuerdo"

Preguntada precisamente por las fricciones que mantienen Unidas Podemos y el PSOE, la ministra de Igualdad ha explicado que "las tensiones se producen cuando uno de los socios no quiere cumplir con el acuerdo", y ha enfatizado que no las hay "cuando ministros de diferentes formaciones en un Gobierno de coalición colaboran".

En este sentido, ha acusado al PSOE de no querer cumplir el acuerdo de Gobierno que firmaron para el primer Ejecutivo de coalición de la historia.

Sin embargo, ha negado que tenga mala relación con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que este lunes, 8 de marzo, protagoniza otro acto para celebrar el Día de la Mujer.

"No me gusta personalizar las tensiones, porque las decisiones se toman colectivamente. Con Carmen Calvo tengo buena relación y así seguirá siendo. Las tensiones las tengo con el PSOE, no con Carmen (Calvo)", ha subrayado.