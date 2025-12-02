¡Vídeo completo! Así fue la actuación de Gonzalo Pinillos junto al elenco de Oliver Twist cantando “Érase una vez (Once upon a time)”

"Hoy apago Internet, hoy prefiero soñar, abro un libro y empiezo a imaginar..." así comienza a cantar Gonzalo Pinillos, el representante de España en Eurovisión Junior 2025, junto a sus compañeros de reparto de Oliver Twist. El representante español canta junto a Dani Escrig, Pablo Grifé, Gabriel Flores, Nayden Rodríguez, Álvaro de Paz, Sergio Aguado, Alberto Zorrilla, Gael Martín, Jeriel Figueroa y Eneko Haren, "Érase una vez (Once upon a time)", el tema con el que participa en Tiflis, Georgia, el próximo 13 de diciembre.

La grabación tuvo lugar antes de una de las funciones que Gonzalo y sus compañeros ofrecen cada tarde, de miércoles a domingo. Se trata de una actuación inédita, que ahora puedes ver en exclusiva en RTVE Play, y que además queda como un recuerdo especial de la aventura eurovisiva de Gonzalo. Hasta ahora solo habíamos visto algunos vídeos en redes sociales de su interpretación junto al elenco, rodeados del público que acudía a la función. Sin embargo, esta nueva grabación captura un momento único y más íntimo, realizado durante los ensayos previos, lejos del bullicio del escenario y pensado especialmente para mostrar una versión diferente del joven representante español.

Gonzalo Pinillos junto a sus compañeros del musical 'Oliver Twist'

La actuación se convirtió en un instante de verdadera complicidad cuando los compañeros de Gonzalo Pinillos se unieron a él en una versión coral de su canción, arreglada especialmente para la ocasión por el director musical Gerardo Gardelín. Para el representante español, cantar junto a quienes comparte cada semana ensayos, funciones y vivencias fue una experiencia muy especial. Con algunos de ellos, además, ya había coincidido en Los chicos del coro, por lo que todos conocían bien la ilusión y la importancia que Eurovisión Junior tiene para el joven madrileño.

Sus compañeros de reparto también destacaron lo emotivo que fue vivir ese momento junto a él. Alberto Zorrilla, que ha acompañado a Gonzalo en varios hitos de su camino hacia Eurovisión Junior, lo recuerda con entusiasmo: "Cantar con Gonzalo su canción en el teatro fue una auténtica locura. Al final estábamos todos juntos, con él, con esa canción que nos va a representar en Eurovisión, que la canta impresionante. Gonzalo es una estrella: siempre transmite muchísimo, canta espectacular y nos pone los pelos de punta. Queríamos darle toda esa fuerza y energía para que se la llevara a Georgia". Otro de sus compañeros, Sergio Aguado, coincidió en lo especial del momento: "Cantar con Gonzalo su canción fue muy especial para todos, porque nos hizo conectar aún más y unirnos. Sobre todo, nos permitió enviarle desde Madrid toda la fuerza para su actuación en Eurovisión".

Gonzalo Pinillos y sus compañeros del musical 'Oliver Twist'

Sorpresa de Gonzalo Pinillos al público de Oliver Twist El público de Oliver Twist vivió una auténtica sorpresa cuando, al finalizar la función, Gonzalo Pinillos irrumpió de nuevo en el escenario para interpretar su canción en Eurovisión Junior. La reacción fue inmediata: una ovación en pie, gritos de ánimo y una emoción palpable que recorrió el patio de butacas y contagió tanto a las familias como al propio elenco. Gonzalo describió la experiencia como “una pequeña prueba para Georgia”, mientras que María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE, destacó la “tarde mágica” que se vivió en el Teatro La Latina, donde todos los compañeros del joven artista se unieron para desearle suerte en su camino hacia Tiflis. Gonzalo Pinillos emociona al público del musical Oliver Twist al interpretar 'Érase una vez (Once upon a time)' junto al elenco

"Érase una vez (Once upon a time)", el tema de Gonzalo Pinillos El próximo 13 de diciembre, Gonzalo Pinillos se subirá al escenario del Pabellón de Gimnasia de Tiflis para cantar "Érase una vez (Once upon a time)", un tema que refleja el universo personal de Gonzalo: un lugar donde cantar y leer son las dos llaves que abren la puerta a su imaginación. A través de una letra y una melodía vibrantes, el artista transmite un mensaje universal: "Everything is possible", todo es posible. Una frase que, a veces cantada y otras veces recitada, se repite a lo largo de la canción como un mantra que pretende conectar con el público en toda Europa. La canción de España es un viaje musical y literario, como un puente hacia mundos extraordinarios. Gonzalo evoca personajes icónicos como Peter Pan, Alicia, Naruto, Astérix y Obélix o Isadora Moon, y universos mágicos como Oz, Liliput y Narnia, que forman parte de sus lecturas favoritas y de la memoria colectiva de varias generaciones. El tema combina el castellano con frases en inglés y francés, idiomas que habla Gonzalo. Una muestra de la vocación internacional e inclusiva de la propuesta española y del propio Festival de Eurovisión Junior: los sueños no conocen fronteras.