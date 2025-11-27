Sofía Nersesian representará a Ucrania con "Motanka" en Eurovisión Junior 2025

La joven cantante Sofiia Nersesian representará a Ucrania en la 23.ª edición del Festival de Eurovisión Junior con la canción "Motanka". Con solo 10 años, Sofiia se ha convertido en una de las voces infantiles más prometedoras del país. Nacida en Kiev y de ascendencia ucraniano-armenia, descubrió su pasión por Eurovisión en 2021 tras quedar fascinada con la actuación de Go_A y su "Shum", convirtiendo desde entonces la retransmisión del certamen en una tradición familiar. Escribe sus propias canciones, participa como solista en la Orquesta de la Guardia de Honor de la Brigada Presidencial y colabora habitualmente en conciertos benéficos, reflejando su firme creencia en el poder de la bondad y del apoyo mutuo.

"Motanka" es un homenaje a la tradicional muñeca de trapo ucraniana, un amuleto protector elaborado con telas y nudos que, según la leyenda, brilla para resguardar a los niños del peligro. La canción combina la delicadeza de este símbolo cultural con una atmósfera emotiva y espiritual, conectando con las raíces de Ucrania en un momento especialmente significativo. Con esta propuesta, Sofiia aspira a emocionar a Europa y continuar el sólido legado de Ucrania en Eurovisión Junior.

Sobre Sofía Nersesian Sofía Nersesian es una joven cantante ucraniana-armeniana de 10 años nacida en Kiev, cuya vida ha estado profundamente marcada por la música desde la infancia. Su talento es, en parte, un legado familiar: su padre y su abuelo también cantaban, y por la rama materna está emparentada con la legendaria Nina Matvienko, una de las grandes voces del folclore ucraniano y Artista del Pueblo de Ucrania. Este entorno lleno de tradición musical alimentó desde muy pronto su sensibilidad artística, llevándola a escribir sus propias canciones y a desarrollar un registro vocal poco habitual en una niña: el de contralto dos. Su trayectoria empezó a tomar forma cuando descubrió Eurovisión en 2021, tras quedar fascinada por la actuación de Go_A. Desde entonces, Sofiia convirtió la retransmisión del certamen en una tradición familiar y empezó a soñar con subir algún día a un escenario internacional. Ese sueño fue creciendo a medida que participaba en conciertos benéficos y proyectos musicales, hasta convertirse en la solista más joven de la Orquesta de la Guardia de Honor de la Brigada Presidencial. Además de su voz, destaca por su implicación en labores de voluntariado y su deseo de transmitir mensajes positivos a través de su arte. La ucraniana Sofia cantará "Motanka" en Eurovisión Junior 2025 La vida de Sofiia no ha estado exenta de dificultades. Con solo seis años vivió los horrores de la guerra: los bombardeos rusos alcanzaron una zona cercana a su hogar, obligando a su familia a huir y a vivir como refugiados en el extranjero durante un tiempo. Su regreso a Kiev supuso un nuevo comienzo, marcado por resiliencia y madurez. Esta experiencia fortaleció su vínculo con la cultura ucraniana y su deseo de protegerla y difundirla, algo que ahora canaliza con orgullo en el escenario de Eurovisión Junior. Sofia Nersesian, la representante de Ucrania en Eurovisión Junior 2025

Ucrania en Eurovisión Junior Ucrania debutó en el Festival de Eurovisión Junior en 2006 y, desde entonces, mantuvo una participación continua hasta 2015, obteniendo varias posiciones destacadas dentro del top 10. Su mayor logro llegó en 2012, cuando la talentosa Anastasiya Petryk conquistó el certamen en Ámsterdam con "Nebo". Con solo 10 años, la joven artista se alzó con el 'mini' micrófono de cristal tras obtener 128 puntos, consolidando a Ucrania como una de las grandes potencias del concurso infantil. Tras su victoria, en 2013, Ucrania se convirtió en el país anfitrión. Este evento tuvo lugar en Kiev y contó con la participación de 12 naciones. Ucrania, representada por Sofiya Tarasova con la canción "We Are One", logró con 121 puntos un destacado segundo lugar, solo nueve puntos por detrás de la ganadora Gaia Cauchi y su tema "The Start". Su representante del año pasado en Madrid, Artem Kotenko, consiguió la medalla de bronce con su canción "HEAR ME NOW", siendo el mejor resultado de Ucrania en el certamen infantil desde el año 2013. Con 203 puntos, el ucraniano se quedó a tan solo 36 puntos de lograr su segunda victoria en el Festival de Eurovisión Junior. ¡Vuelve a ver su actuación en RTVE Play! 02.00 min Eurovisión Junior 2024 - Ucrania: Artem Kotenko canta "HEAR ME NOW"