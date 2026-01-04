Todo sobre 'Wonka', el peliculón de Timothée Chalamet (y Hugh Grant como Oompa Loompa) con el que no pararás de cantar

¿Quién no conoce a Willy Wonka? Dueño de una fábrica de chocolate tan alucinante como fantástica, Willy Wonka invita a Charlie y a otros cuatro niños a visitar las instalaciones en un clásico cuento de Roald Dahl que ha dado la vuelta al mundo. Con varias adaptaciones al cine, la historia se ha hecho ultrafamosa, pero ha llegado el momento de dar un paso más y descubrir quién es en realidad Willy Wonka.

¿Cuándo nació su sueño de crear los mejores chocolates del mundo? ¿Cómo empezó su aventura? A estas incógnitas da respuesta Wonka, un espectacular musical capitaneado por Timothée Chalamet con tanto éxito que ya hay planes para una segunda parte. La película, que ahonda en los orígenes de uno de los personajes más famosos de la literatura y el cine, llega este domingo a RTVE Play para que niños y mayores inauguren por todo lo alto este 2026.

¿Canta Timothée Chalamet en Wonka? No hay nada que se le resista a Timothée Chalamet. Entró en Hollywood por la puerta grande en 2017, cuando le nominaron al Oscar por Call Me By Your Name y participó en la aclamada Lady Bird, y este diciembre celebraba sus 30 años como una de las mayores estrellas de Hollywood. Su nombre siempre suena en las quinielas de premios -este 2026, por Marty Supreme- y, por si fuera poco, también protagoniza verdaderos taquillazos, entre ellos este divertido Wonka. Timothée Chalamet se mete en la piel de Willy Wonka En la película hace gala de sus dotes como cantante y bailarín, porque sí, Timothée Chalamet canta. El neoyorquino no necesita que ningún artista le doble en los números musicales de Wonka. Los vídeos que circulaban por Internet de cuando estaba en el instituto daban buena cuenta de un talento que hasta Wonka no había podido mostrar mucho en la gran pantalla y fueron clave para que Paul King, director de la cinta, supiese que podía bordar el papel. Poco después, por cierto, repetiría ante el micrófono para meterse en la piel de Bob Dylan en su biopic, A Complete Unknown. En Wonka, Timothée Chalamet canta seis canciones: "A Hatful of Dreams," "You've Never Had Chocolate Like This," "For a Moment," "A World of Your Own," "Sorry, Noodle," y, por supuesto, la famosísima "Pure Imagination", un tema que ya cantó gene Wilder en 1971. Esta vez, sin embargo, sus fans notarán algunos cambios en la versión.

Hugh Grant sorprende como Oompa Loompa Quien también canta en la película es Hugh Grant. Con piel naranja, pelo verde y corta estatura, el británico da vida a uno de los personajes más icónicos de Charlie y la fábrica de chocolate y de Wonka: ¡un Oompa Loompa! La experiencia, eso sí, no fue muy grata que digamos para Hugh Grant. El actor, que no tiene pelos en la lengua, se sinceró sobre el rodaje en una rueda de prensa con medios como Metro. Fue "muy incómodo", y es que, al utilizarse motion capture para poder crear al Oompa Loompa, se colocaron muchas cámaras en su cara. Para colmo, ni siquiera sabía si mover el cuerpo o no: "La verdad, lo que hice con mi cuerpo fue horroroso, y lo han reemplazado todo con animación". ¿Sarcasmo o absoluta sinceridad? Con Hugh Grant nunca se sabe. Timothée Chalamet y Hugh Grant en 'Wonka' Sea como fuere, Hugh Grant y Timothée Chalamet no son las únicas estrellas en participar en este colorido musical. Wonka cuenta con un reparto de primerísimo nivel: Rowan Atkinson, Olivia Colman y Sally Hawkins participan también en la película.