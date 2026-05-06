Gerard Piqué, sancionado con dos meses de inhabilitación y seis partidos por violencia leve a los árbitros

El exfutbolista catalán Gerard Piqué, máximo accionista del FC Andorra y también responsable del equipo técnico de trabajo, ha recibido una sanción de dos meses de inhabilitación y seis partidos tras los incidentes posteriores al partido entre el FC Andorra y el Albacete Balompié, de LaLiga Hypermotion (Segunda División), disputado el pasado viernes.

Esta sanción ha sido anunciada este miércoles por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) después de analizar el anexo del acta escrito por el árbitro aragonés Alonso De Ena Wolf. La misma sanción que la impuesta a Piqué, por violencia leve a los árbitros, ha recaído también en Jaume Nogués, director general y deportivo del FC Andorra, mientras que el presidente, Ferran Vilaseca, ha sido inhabilitado cuatro meses y Cristian Lanzarote, delegado del equipo, ha sido castigado con tres partidos.

Además, se ha anunciado la clausura de la zona de palco y zona VIP del Nou Estadi de la FAF de Encamp, donde suelen ubicarse Gerard Piqué y Jaume Nogués para dar indicaciones al banquillo durante los partidos. Y al club se le ha impuesto una multa de 1.500 euros.

Estas no han sido las únicas sanciones ya que también han recibido cuatro miembros del cuerpo técnico. Carles Manso, cabeza visible desde el banquillo del equipo técnico de trabajo, ha recibido un partido de sanción después de recibir una roja directa en el minuto 90. Mientras que Enrique Agudo, fisioterapeuta, también se perderá un partido y Jonathan Barreal, encargado del material, otro, en tanto que Daniel Ortiz, entrenador de porteros, ha sido sancionado con dos encuentros.