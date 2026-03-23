Más de la mitad de los docentes ha sufrido agresiones y el 72% no se siente respetado, según el sindicato CSIF

La situación de la enseñanza pública en España atraviesa un momento crítico, según los datos publicados este lunes por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El informe, titulado ¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente, se basa en una encuesta realizada a más de 7.500 profesores de todas las comunidades autónomas y niveles educativos, desde Infantil hasta Formación Profesional.

Los resultados muestran una realidad preocupante en la convivencia escolar. El 50% de los docentes asegura haber sufrido situaciones violentas en las aulas. Además, el 72,2% de los profesionales denuncia una falta de reconocimiento social y afirma no sentirse respetado en el ejercicio de su labor.

Desde el sindicato señalan una profunda "sensación de abandono" por parte de los responsables políticos. En este sentido, el 90% de los encuestados echa en falta el apoyo de la Administración y solo un exiguo 2% considera que los protocolos actuales para afrontar conflictos en el aula son adecuados. Ante esta desprotección, el 97,8% del profesorado insiste en la necesidad de recibir una formación más orientada a los problemas prácticos del día a día.