Más de la mitad de los docentes ha sufrido agresiones y el 72% no se siente respetado, según el sindicato CSIF
- Un informe revela que casi el 100% de los profesores padece sobrecarga de trabajo por la burocracia
- Nueve de cada diez profesionales consideran que su salario no se corresponde con su responsabilidad
La situación de la enseñanza pública en España atraviesa un momento crítico, según los datos publicados este lunes por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El informe, titulado ¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente, se basa en una encuesta realizada a más de 7.500 profesores de todas las comunidades autónomas y niveles educativos, desde Infantil hasta Formación Profesional.
Los resultados muestran una realidad preocupante en la convivencia escolar. El 50% de los docentes asegura haber sufrido situaciones violentas en las aulas. Además, el 72,2% de los profesionales denuncia una falta de reconocimiento social y afirma no sentirse respetado en el ejercicio de su labor.
Desde el sindicato señalan una profunda "sensación de abandono" por parte de los responsables políticos. En este sentido, el 90% de los encuestados echa en falta el apoyo de la Administración y solo un exiguo 2% considera que los protocolos actuales para afrontar conflictos en el aula son adecuados. Ante esta desprotección, el 97,8% del profesorado insiste en la necesidad de recibir una formación más orientada a los problemas prácticos del día a día.
Exceso de burocracia y malestar salarial
El estudio de CSIF también pone el foco en las condiciones laborales. La práctica totalidad de los docentes, un 97,2%, reconoce sufrir una sobrecarga de trabajo debido a los trámites burocráticos. A este agotamiento se suma el factor económico: nueve de cada diez profesores consideran que su nivel retributivo es insuficiente y no se corresponde con la responsabilidad y la exigencia que implica su puesto.
Ante esta situación, el sindicato ha detallado las que consideran prioridades urgentes para el sector. Las principales reivindicaciones de los docentes son, por este orden: la reducción de las ratios de alumnos, el refuerzo de su autoridad, la mejora del poder adquisitivo, la eliminación de trabas burocráticas y la reducción del horario lectivo.
Desde CSIF advierten de que este escenario "no puede normalizarse", ya que el deterioro de las condiciones de trabajo afecta directamente a la motivación de los profesores y, por extensión, a la calidad de la educación que recibe el alumnado. Por ello, instan a las administraciones a situar al profesorado en el centro de las políticas educativas para garantizar el futuro de la escuela pública.