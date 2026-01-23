Cantabria reconocerá por ley la autoridad del profesorado en las aulas
- Los docentes gozarán de presunción de veracidad en caso de conflicto
- El consejero de Educación se pondrá en contacto con los grupos políticos a partir del lunes para acordar la norma
El Consejo de Gobierno aprobará dentro de dos meses el proyecto de Ley de Autoridad del Profesorado, que el Ejecutivo regional quiere sacar adelante con el mayor consenso posible en el trámite parlamentario.
Cuando entre en vigor, la nueva norma establecerá que los docentes tendrán la categoría de autoridad, lo que, por ejemplo, en caso de conflicto les reconoce la presunción de veracidad. La nueva ley propone, además, un régimen sancionador que eleva hasta veinte los días de expulsión del alumnado en caso de infracción grave.
Para el consejero de Educación, Sergio Silva, se trata de dotarse de "un marco normativo que establezca medidas de apoyo y reconocimiento al profesorado, que dignifique la profesión docente y contribuya a consolidar un clima de convivencia positiva".
El anteproyecto acaba de salir a información pública, según ha explicado Silva, para cumplir con una demanda histórica de los sindicatos.
Estructura de la ley
La norma está organizada en dos títulos: uno referido al profesorado y otro a la convivencia en los centros.
El primero de ellos reconoce explícitamente la condición de autoridad pública de los docentes y recoge aspectos como la formación y el respaldo psicológico ante situaciones de conflicto, en las que gozarán de presunción de veracidad.
El segundo establece el marco general de convivencia, fijando las medidas educativas generales y otras que serían de aplicación para restaurar la convivencia cuando fuera necesario. Este apartado contiene un artículo específico sobre el acoso escolar, con énfasis en salvaguardar la integridad y la dignidad personal de la víctima.