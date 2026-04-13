Awa Fam, ante el 'draft' de la WNBA: "Estoy muy orgullosa de mi trabajo y de representar a España"

La cuenta atrás para el salto de Awa Fam a la WNBA ya ha comenzado. La pívot del Valencia Basket afronta este lunes [madrugada del martes en España] una de las noches más importantes de su carrera, con su nombre situado entre los primeros puestos en la mayoría de previsiones del draft 2026.

A sus 19 años, Fam se ha convertido en uno de los grandes nombres propios de la nueva generación del baloncesto español, algo que ella misma asume con una mezcla de ilusión y prudencia. "De alguna manera representar a España es increíble", asegura en declaraciones a TVE en Nueva York, aunque reconoce que todavía no ha asimilado del todo lo que está a punto de suceder: "Creo que realmente todavía no".

Las proyecciones la sitúan como una de las jugadoras más cotizadas de la promoción, una expectativa que lejos de pesarle, refuerza su confianza. "Me hace sentir muy orgullosa del trabajo y de ser de donde soy. Es un sueño que se está cumpliendo", explica. Un reconocimiento que trasciende lo individual y que la propia jugadora vincula directamente con el crecimiento del baloncesto nacional en los últimos años.

"En España está creciendo una barbaridad el baloncesto. Hay una generación nueva entrando con muchas ganas y mucho esfuerzo detrás. Te das cuenta de lo que hay detrás y lo mucho que te tiene que enorgullecer jugar en la selección y ser de España", subraya.

El contexto invita a pensar en una noche histórica. Además de Fam, otras jugadoras españolas como Marta Suárez e Iyana Martín también figuran en el radar de varias franquicias, en un draft que puede marcar un antes y un después para el baloncesto femenino español. Suárez también está presente en Estados Unidos para esta velada; no así Martín.

En lo más alto del orden de elección estarán las Dallas Wings, que elegirán en primera posición tras ganar la lotería, seguidas por Minnesota Lynx, Seattle Storm, Washington Mystics y Chicago Sky. Cualquiera de estas franquicias podría hacerse con los servicios de la todavía jugadora taronja.

De confirmarse las previsiones, Fam firmaría un hito sin precedentes, convirtiéndose en la española mejor situada en un draft de la WNBA, por delante del puesto 15 que logró Raquel Carrera en 2021, informa Efe.

Sobre la pista, la propia jugadora tiene claro qué puede aportar en la mejor liga del mundo. "Soy muy versátil, muy humilde... Me gusta estar viendo lo que está pasando en el campo todo el rato. Eso es algo que puedo aportar mucho a la NBA. No es solo el tema físico o el impacto en pista, es más lo que puedo hacer para que mis compañeras sean mejores", explica.

Con esa carta de presentación y el aval de una progresión meteórica, Awa Fam se prepara para una noche que puede cambiar su carrera y abrir una nueva puerta para el baloncesto español en la élite mundial.