La universidad de Michigan se corona ante UConn en la final de la NCAA de la mano de un histórico Aday Mara

Los Michigan Wolverines se proclamaron campeones del 'March Madness' de la NCAA tras vencer a los UConn Huskies por 69-63 en la final con 8 puntos de Aday Mara, que se convirtió en el primer jugador español en conquistar el torneo universitario estadounidense.

Los Wolverines conquistaron el segundo título universitario de su historia 37 años después del primero, en 1989. Lo hicieron además contra los Huskies, uno de los programas más laureados del país con seis títulos universitarios entre 1999 y 2024.

UConn saltó a la pista del Lucas Oil Stadium de Indianápolis con la lección aprendida frente a la máquina que había sido Michigan durante todo el torneo. Los Wolverines habían anotado al menos 90 puntos en todos los partidos hacia la final, algo nunca antes visto.

Los Huskies pusieron mucha presión defensiva sobre Michigan. Aday Mara tardó 12 minutos en encestar su primera canasta, lo hizo justo después de poner un gran tapón a Tarris Reed. Hasta entonces, para Michigan solo habían visto canasta dos jugadores, Elliot Cadeau y Morez Johnson. El puertorriqueño Yaxel Lendeborg, el otro pilar del equipo, tardó casi 14 minutos en encestar, y lo tuvo que hacer desde el tiro libre.

El resultado al descanso era de 33-29 para Michigan tras cerrar el primer tiempo con un parcial favorable de 10-4 en los últimos tres minutos, desgastando la defensa de UConn, el tramo en el que Mara y compañía tomaron el control de la final. El zaragozano se fue a los vestuarios con 6 puntos, 2 rebotes, una asistencia y un tapón.