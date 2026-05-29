El juez Calama agrupa las acusaciones populares del caso Plus Ultra bajo la dirección letrada del PP

El juez de la audiencia nacional José Luis Calama ha acordado la agrupación de las acusaciones populares del denominado caso Plus Ultra en la representación legal y dirección letrada del PP con el fin de preservar "el buen orden del procedimiento" y "favorecer la tramitación de la instrucción". Calama investiga, dentro de este caso, una presunta trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea, principalmente para la consecución de la ayuda pública de 53 millones de euros en 2021, en cuyo "vértice" sitúa a Zapatero

La Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge la posibilidad de agrupar de las acusaciones populares, algo que según el auto "no supone la eliminación el ejercicio de la acción popular, sino una modulación funcional de su ejercicio". En todo caso, está destinada a "garantizar la eficacia del proceso y la correcta administración de justicia".

La primera acusación en personarse, según indica el juez, fue la de Vox, que presentó su solicitud a las 16:13 horas del 11 de diciembre de 2025. Aunque el criterio establecido por el tribunal Supremo sería la de priorizar la primera acusación que se personó, el magistrado aclara que "la de Vox no se trató de una personación válida y plenamente eficaz, pues carecía de los requisitos procesales indispensables para su plena eficacia, en particular, la aportación del correspondiente apoderamiento que acreditara la representación invocada".

Calama indica que la segunda acusación que se personó en las actuaciones, "apenas instantes después" que la primera, fue la del PP, que según el auto llegó a las 17:33. En este caso, el auto señala que sí cumplía íntegramente las exigencias legales, con la aportación de "la totalidad de los documentos procesales necesarios". "Desde esta perspectiva -asegura-, no cabe sino concluir que la primera comparecencia procesalmente idónea y eficaz fue la realizada por dicha formación", algo que "justificaría por sí solo la atribución a la misma de la representación unificada de las acusaciones populares".