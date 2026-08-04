La Junta de Paz asegura que el Ejército israelí se retirará de Gaza cuando se desarme Hamás, que pide garantías

La Junta de Paz, la organización internacional impulsada por Donald Trump para la reconstrucción de la Franja de Gaza, ha asegurado este lunes que la "retirada total" del Ejército israelí "más allá de la línea amarilla" en el enclave se producirá cuando el grupo islamista palestino Hamás se desarme por completo.

"Contrariamente a informes inexactos, cabe señalar que la retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) más allá de la línea amarilla solo se producirá una vez que se complete el desarme, tal como Hamás se comprometió con los mediadores. Esto aplica tanto a las armas ligeras como a las pesadas, así como a los túneles", ha afirmado el organismo liderado por el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov en su perfil de X y de la propia organización.

La institución también ha informado que este lunes ha tenido lugar una reunión entre Mladenov y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que el futuro de Gaza se ha abordado de forma "constructiva y exhaustiva".

Asimismo, la Junta de Paz también ha detallado que comparte con Israel "una visión común" y un "objetivo claro e indiscutible": "El desarme completo en la Franja y la transición de un régimen armado a una gobernanza civil".

Y, sin mencionar otros aspectos como la reconstrucción o una hipotética reparación para los más de 73.220 gazatíes muertos por fuego israelí desde octubre de 2023, ha añadido: "Lograrlo será un proceso que se definirá en la siguiente fase del trabajo", todo ello supervisado por la Fuerza Internacional de Estabilización y el Comité de Verificación de la Implementación, integrado por representantes de Estados Unidos y la Junta de Paz.

Hamás espera una respuesta "clara y oficial" de la Junta de Paz El grupo terrorista Hamás ha señalado este lunes estar esperando información "clara y oficial" de la Junta de Paz y de los países mediadores sobre el acuerdo de desarme, además de reiterar su compromiso con los puntos que ya habían sido consensuados en el pacto de cese del fuego. "El movimiento Hamás y las facciones palestinas nos mantenemos en lo que fue acordado en la implementación de la segunda fase del acuerdo de cese el fuego, incluyendo los compromisos de todas las partes, y esperamos una respuesta clara y oficial del señor Nikolay Mladenov y los hermanos mediadores sobre lo que ha sido acordado", ha publicado el grupo en la noche de este lunes. 01.23 min Trump pone sobre la mesa una propuesta para el desarme de Hamás, que no gusta a Israel Desde que el pasado jueves el presidente Donald Trump, que impulsa la Junta de Paz, anunció haber alcanzado un acuerdo para el desarme de Hamás en la Franja, se han sucedido declaraciones cruzadas de todas las partes implicadas que ponen en cuestión el orden de los pasos a seguir para que la deposición de las armas se haga efectiva. El pasado domingo, Mladenov criticó a Israel por continuar atacando la Franja, acabando con la vida de al menos 28 palestinos, algo que Hamás describió como un intento de "obstaculizar" el acuerdo alcanzado. Mientras tanto, este lunes un funcionario del Gobierno israelí en condición de anonimato ha asegurado a la prensa de su país que Israel "no se retirará de la línea actual en la Franja de Gaza" y "seguirá frustrando cualquier amenaza contra nuestros ciudadanos y soldados". Hoy en día, las fuerzas israelíes controlan cerca de un 70% del enclave. La barrera de arena que Israel levanta en Gaza para afianzar su división: "Pronto levantarán asentamientos" Ana Garralda