La Junta de Paz asegura que el Ejército israelí se retirará de Gaza cuando se desarme Hamás, que pide garantías
- La institución ha asegurado que comparte con Israel una visión común sobre "el desarme completo en la Franja"
- El movimiento islamista ha reiterado su compromiso con los puntos consensuados del pacto
La Junta de Paz, la organización internacional impulsada por Donald Trump para la reconstrucción de la Franja de Gaza, ha asegurado este lunes que la "retirada total" del Ejército israelí "más allá de la línea amarilla" en el enclave se producirá cuando el grupo islamista palestino Hamás se desarme por completo.
"Contrariamente a informes inexactos, cabe señalar que la retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) más allá de la línea amarilla solo se producirá una vez que se complete el desarme, tal como Hamás se comprometió con los mediadores. Esto aplica tanto a las armas ligeras como a las pesadas, así como a los túneles", ha afirmado el organismo liderado por el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov en su perfil de X y de la propia organización.
La institución también ha informado que este lunes ha tenido lugar una reunión entre Mladenov y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que el futuro de Gaza se ha abordado de forma "constructiva y exhaustiva".
Asimismo, la Junta de Paz también ha detallado que comparte con Israel "una visión común" y un "objetivo claro e indiscutible": "El desarme completo en la Franja y la transición de un régimen armado a una gobernanza civil".
Y, sin mencionar otros aspectos como la reconstrucción o una hipotética reparación para los más de 73.220 gazatíes muertos por fuego israelí desde octubre de 2023, ha añadido: "Lograrlo será un proceso que se definirá en la siguiente fase del trabajo", todo ello supervisado por la Fuerza Internacional de Estabilización y el Comité de Verificación de la Implementación, integrado por representantes de Estados Unidos y la Junta de Paz.
Hamás espera una respuesta "clara y oficial" de la Junta de Paz
El grupo terrorista Hamás ha señalado este lunes estar esperando información "clara y oficial" de la Junta de Paz y de los países mediadores sobre el acuerdo de desarme, además de reiterar su compromiso con los puntos que ya habían sido consensuados en el pacto de cese del fuego.
"El movimiento Hamás y las facciones palestinas nos mantenemos en lo que fue acordado en la implementación de la segunda fase del acuerdo de cese el fuego, incluyendo los compromisos de todas las partes, y esperamos una respuesta clara y oficial del señor Nikolay Mladenov y los hermanos mediadores sobre lo que ha sido acordado", ha publicado el grupo en la noche de este lunes.
Desde que el pasado jueves el presidente Donald Trump, que impulsa la Junta de Paz, anunció haber alcanzado un acuerdo para el desarme de Hamás en la Franja, se han sucedido declaraciones cruzadas de todas las partes implicadas que ponen en cuestión el orden de los pasos a seguir para que la deposición de las armas se haga efectiva.
El pasado domingo, Mladenov criticó a Israel por continuar atacando la Franja, acabando con la vida de al menos 28 palestinos, algo que Hamás describió como un intento de "obstaculizar" el acuerdo alcanzado. Mientras tanto, este lunes un funcionario del Gobierno israelí en condición de anonimato ha asegurado a la prensa de su país que Israel "no se retirará de la línea actual en la Franja de Gaza" y "seguirá frustrando cualquier amenaza contra nuestros ciudadanos y soldados". Hoy en día, las fuerzas israelíes controlan cerca de un 70% del enclave.
Catar, Egipto y Turquía reclaman que Israel deje de atacar
Las autoridades de Catar, Egipto y Turquía, países mediadores en el conflicto en la Franja de Gaza, han reclamado este lunes que Israel respete el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 y cese sus ataques contra el enclave palestino, advirtiendo que estos "amenazan la distensión", especialmente después del anunciado desarme de Hamás.
"Los mediadores subrayan la necesidad de que Israel cumpla con todas sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional y respete plenamente sus compromisos en el marco del acuerdo de alto el fuego, y afirman que la continuación de estas violaciones constituye un incumplimiento del acuerdo y socava los esfuerzos destinados a aplicar su segunda fase, especialmente tras el anuncio por parte de Hamás y las facciones palestinas de su aceptación de la 'hoja de ruta', en particular la disposición relativa al control de las armas", han declarado en un comunicado conjunto.
Los tres países, que han denunciado que estos ataques "agravan el sufrimiento" de los civiles en la Franja de Gaza, han advertido que "estas violaciones amenazan el camino hacia la distensión", por lo que han pedido a la comunidad internacional que "asuma sus responsabilidades y ejerza la presión necesaria sobre Israel para que cumpla con sus obligaciones" en materia de Derecho Internacional, así como las que adquirió cuando aceptó la tregua con Hamás hace ya diez meses.
"El presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump calificó el consenso alcanzado sobre la hoja de ruta para la segunda fase como un 'acuerdo histórico", han recordado antes de incidir en "la necesidad de evitar cualquier obstáculo a los esfuerzos destinados a lograr una desescalada sostenible que conduzca a un alto el fuego permanente y al fin del sufrimiento humanitario en la Franja de Gaza".
Las autoridades gazatíes, lideradas por Hamás, confirmaron este domingo que 1.202 palestinos han muerto y 4.076 han resultado heridos por bombardeos de Israel desde que entró en vigor el acuerdo alcanzado entre las dos partes en octubre de 2025.