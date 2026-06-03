El juez Peinado pospone al 15 de junio la audiencia a Begoña Gómez y avisa de su "obligación de comparecer"

El juez Juan Carlos Peinado ha pospuesto al próximo 15 de junio la audiencia preliminar a la que citó a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, como acusada después de que su abogado pidiera un aplazamiento porque ya tenía agendado otro procedimiento para la fecha inicial prevista, el día 9 de junio. Así lo ha acordado el juez instructor en un auto en el que fija para las 18 horas de ese día la audiencia preliminar con "la obligación de comparecer".

El magistrado insiste en que tanto Gómez como los otros dos investigados, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, "deberán comparecer personalmente", "con apercibimiento expreso de ser conducidos por la fuerza pública" si no lo hicieran.

Juan Carlos Peinado también avisó al fijar la primera fecha que, si no acudían, podría adoptar medidas cautelares sobre ellos para evitar "el riesgo de tratar de eludir la acción de la justicia".

El juez planteó juzgar con jurado popular a Begoña Gómez por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca. A la audiencia preliminar también están convocadas --además de los acusados y sus defensas-- la Fiscalía, las acusaciones populares personadas, lideradas por Hazte Oír, y la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular.