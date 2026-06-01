La defensa de Begoña Gómez recurre la audiencia preliminar y pide suspender el procedimiento del jurado
- Pide la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la cátedra de Begoña Gómez
- Critica la "velocidad de crucero" del juez Peinado en la causa, "como si tuviera excesiva prisa" en sentarla en el banquillo
La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes un recurso de reforma contra el auto del 25 de mayo de 2026 que convoca la audiencia preliminar para el 9 de junio de cara al posible juicio con jurado popular por cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, y en el que se rechazan varias diligencias solicitadas por su representación.
Según el escrito al que ha tenido acceso RTVE.es, el letrado de Gómez, Antonio Camacho, solicita la suspensión del procedimiento hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes contra la incoación y continuación del procedimiento del jurado.
Además, critica que el juez Juan Carlos Peinado haya puesto "una velocidad de crucero" en la causa, algo que el abogado de Begoña Gómez considera "absolutamente incompatible con las garantías de proceso penal en un Estado democrático". En su opinión, parece "como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento" y sentarla en el banquillo de los acusados.
Pide que se admita la declaración del codirector de la cátedra
Además, la defensa pide que se admita la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la cátedra de Begoña Gómez, así como también se permita la ratificación de las periciales y se suspenda la tramitación del procedimiento hasta que se resuelvan los recursos pendientes.
Para el abogado de Gómez, el testimonio de Ruano es "imprescindible", y considera un "error jurídico de primer orden" haber denegado la testifical. En este sentido, resalta que Ruano no ha prestado declaración "en ningún momento" y asegura que "resulta incomprensible y profundamente lesiva para el derecho de defensa" de su representada.
En este sentido, considera que, al ostentar la condición de codirector de la cátedra junto a su clienta, "nadie mejor que quien compartió la dirección de la misma puede arrojar luz sobre qué actividades se desarrollaban, con qué finalidad, con qué estructura y con qué resultados". A su juicio, es un "testigo natural y necesario".
Asimismo subraya que denegar la testifical del codirector de la cátedra, mientras se han admitido "decenas de testigos propuestos por las acusaciones", supone una "quiebra del principio de igualdad de armas y del derecho a utilizar los medios de pruebas pertinentes para la defensa".
Junto a Begoña Gómez, el juez Peinado también citó el próximo 9 de junio a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Todos ellos se encuentran en la recta final de una causa en la que el juez quiere que sean juzgados por un jurado popular.