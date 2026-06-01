La defensa de Begoña Gómez recurre la audiencia preliminar y pide suspender el procedimiento del jurado

La defensa de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes un recurso de reforma contra el auto del 25 de mayo de 2026 que convoca la audiencia preliminar para el 9 de junio de cara al posible juicio con jurado popular por cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, y en el que se rechazan varias diligencias solicitadas por su representación.

Según el escrito al que ha tenido acceso RTVE.es, el letrado de Gómez, Antonio Camacho, solicita la suspensión del procedimiento hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes contra la incoación y continuación del procedimiento del jurado.

Además, critica que el juez Juan Carlos Peinado haya puesto "una velocidad de crucero" en la causa, algo que el abogado de Begoña Gómez considera "absolutamente incompatible con las garantías de proceso penal en un Estado democrático". En su opinión, parece "como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento" y sentarla en el banquillo de los acusados.