Nueva dimisión en el gobierno de Starmer por los papeles de Epstein: cae el secretario del gabinete del primer ministro

El secretario de gabinete del primer ministro británico, Chris Wormald, ha anunciado este jueves su dimisión por “mutuo acuerdo” con el jefe del Gobierno, Keir Starmer, en medio de la crisis política desatada por las revelaciones vinculadas a los documentos del pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

Wormald, el funcionario de mayor rango del Ejecutivo y responsable de la coordinación administrativa de Downing Street, deja el cargo tras semanas de creciente presión mediática y parlamentaria.

La salida se produce en un contexto de fuerte escrutinio sobre el entorno del primer ministro, después de que nuevas informaciones relacionadas con los llamados “papeles de Epstein” hayan reavivado el debate sobre las conexiones de figuras públicas británicas con el magnate fallecido.

Aunque el Gobierno ha insistido en que la decisión responde a una evaluación conjunta sobre la necesidad de “abrir una nueva etapa”, la oposición ha interpretado la marcha como un intento de contener el desgaste político.

La dimisión de Wormald se suma a otras dos bajas recientes en el círculo inmediato de Starmer: su jefe de gabinete y su director de comunicación también han presentado su renuncia en los últimos días en un clima de creciente tensión interna.

Estas salidas encadenadas han alimentado las críticas sobre la gestión de la crisis y la capacidad del Ejecutivo para estabilizar su equipo en un momento especialmente delicado.

El caso ha puesto el foco, además, en decisiones previas del primer ministro, entre ellas el nombramiento del exministro Peter Mandelson para un puesto diplomático en Washington, una designación cuestionada tras la publicación de nueva documentación en Estados Unidos en las que se ve al británico en ropa interior y junto a una joven.

Downing Street ha reiterado que actúa con “total transparencia” y ha defendido que no existe ninguna irregularidad por parte del actual Gobierno. Mientras el Parlamento prevé nuevos debates sobre el alcance político de este escándalo que no solo ha sacudido la política de Reino Unido o EE.UU., sino también monarquías como la británica o la danesa, además de varias sedes de gobierno europeas.