El empresario López del Hierro y un abogado vinculado al PP, entre los testigos del juicio de Kitchen

El empresario Ignacio López del Hierro, exmarido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, está citado este miércoles a declarar como testigo en el juicio de Kitchen, la presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, por la que llegó a estar imputado, al igual que su mujer, aunque después se sobreseyó el caso en su contra.

López del Hierro es el último de los testigos citados este miércoles en la Audiencia Nacional, en un juicio en el que están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, junto a ocho acusados más, por una operación orquestada presuntamente en 2013 para sustraer información que pudiera ser comprometedora para el PP, cuando se investigaban el caso Gürtel y la caja B.

López del Hierro era, según declaró el inspector jefe de Asuntos Internos que ha investigado a Villarejo, una de las personas a las que reportaba el excomisario, junto con su entonces esposa María Dolores de Cospedal. En sus agendas, el excomisario le daba el mote de 'El Polla'.

En este juicio, sin embargo, no se analiza una posible conexión política con el Partido Popular de esta trama presuntamente orquestada desde el ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, pese a que la Fiscalía Anticorrupción insistió en imputar a la ex secretaria general del PP y a su exmarido durante la fase de instrucción.

En su declaración como imputado, en junio de 2021, López del Hierro negó haber contratado a Villarejo, pese a haberle dicho "por cortesía" en algún momento, según consta en una grabación, que le iba a encargar "trabajos puntuales".

El juez instructor Manuel García Castellón le imputó porque sospechaba que podía estar involucrado en la captación del exchófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente policial, pero finalmente sobreseyó la causa en su contra al considerar débiles las razones para justificar su incriminación, una decisión que avaló la Sala de lo Penal.