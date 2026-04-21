Directo: El juicio de Kitchen analizará los fondos reservados y los supuestos SMS de Fernández Díaz

El tribunal del caso Kitchen escucha este martes el testimonio de un comisario jubilado al que se preguntará sobre los fondos reservados y también un notario que registró los pantallazos de SMS que Francisco Martínez atribuyó al exministro Jorge Fernández Díaz. Una sesión que se celebra en horario de tarde, tras la intensa declaración del extesorero del PP y principal perjudicado por la trama, Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias.

En esta sesión están citados varios policías con los que se buscará esclarecer si la cúpula de Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy orquestó una operación parapolicial para espiar al extesorero y sustraerle información sensible para el PP entre 2013 y 2015. Entre los citados figura el comisario jubilado José Manuel Benavides, al que se preguntará sobre fondos reservados. Es uno de los secretarios generales que declaró en instrucción como testigo por ser uno de los sucesivos encargados de dirigir la gestión de los fondos reservados de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía. En esta causa se sienta en el banquillo el ex-DAO Eugenio Pino y se juzga el supuesto uso de fondos reservados para pagar dos mil euros al mes a Sergio Ríos, el chófer de la familia Bárcenas al que la trama presuntamente captó como confidente.

Sobre los fondos reservados se pronunció recientemente como testigo quien fuera comisario de la Comisaría General de Información Enrique Barón, que indicó que ese dinero no procedió del presupuesto oficial que manejaba su departamento.

Este martes también testifica Alberto Vela, uno de los dos notarios a los que acudió el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez para registrar supuestos SMS del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que son claves para esta causa.

A este notario le abrió diligencias el juez instructor y las remitió a un juzgado de Mahón (Menorca) dado que, dos días después de que se le comunicara la causa y la obligación de guardar secreto, se puso en contacto con el ex número 2 de Interior.

Se trata del segundo testigo que declarará acerca de los mensajes que en 2019 declaró ante notario el ex secretario de Estado, tras hacerlo otro notario que el jueves de la semana pasada admitió que no puede acreditar que un mensaje que implicó al exministro fuese realmente enviado por este, dado que "no hay prueba".

Las fuertes discrepancias en cuanto a los mensajes registrados ante notario llevaron al exministro y a su ex número dos a enfrentarse en un careo lleno de reproches durante la fase de instrucción, en el que sus versiones chocaron diametralmente. Uno de los pantallazos registrados por Martínez era de un SMS que éste dijo haber recibido del exministro y en el que se decía "la operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo. Mañana tendremos informe", y también aludía a que "según dice el informador" el "material lo había dado B a los abogados" en orden a "contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica"