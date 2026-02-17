El Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí a dos meses de las elecciones

El Congreso de Perú ha destituido este martes al presidente interino, el derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales. Se trata del octavo cambio de Presidencia en Perú en casi una década, desde las elecciones de 2016, en la que la política del país ha estado marcada por la inestabilidad, con varios presidentes cesados o incluso juzgados y condenados por diversos delitos.

La Fiscalía peruana investiga a Jerí por presunto tráfico de influencias. La investigación se ha iniciado por las revelaciones de reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado, y por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias con las que se reunió en el Palacio de Gobierno, informa Efe.

Jerí era presidente del Congreso y ejercía de manera interina la Presidencia del país tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte en octubre del año pasado.