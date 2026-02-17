El Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí a dos meses de las elecciones
- Jerí, que sustituyó en octubre a Dina Boluarte, está investigado por tráfico de influencias
- El Congreso tendrá que elegir a un nuevo mandatario interino hasta las elecciones del 12 de abril
El Congreso de Perú ha destituido este martes al presidente interino, el derechista José Jerí, a menos de dos meses de las elecciones generales. Se trata del octavo cambio de Presidencia en Perú en casi una década, desde las elecciones de 2016, en la que la política del país ha estado marcada por la inestabilidad, con varios presidentes cesados o incluso juzgados y condenados por diversos delitos.
La Fiscalía peruana investiga a Jerí por presunto tráfico de influencias. La investigación se ha iniciado por las revelaciones de reuniones semiclandestinas con empresarios chinos contratistas del Estado, y por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarias con las que se reunió en el Palacio de Gobierno, informa Efe.
Jerí era presidente del Congreso y ejercía de manera interina la Presidencia del país tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte en octubre del año pasado.
Los partidos conservadores le retiran su apoyo
El partido de Jerí, Somos Perú, propuso que se suspendiese el debate para que la destitución se diese a través de la figura legal de la vacancia (destitución presidencial), lo que exigía los votos de dos tercios de la cámara, pero la mayoría parlamentaria no lo ha aceptado.
Finalmente, la propuesta para cesar a Jerí se ha aprobado con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones. El grupo de partidos conservadores que son mayoría en el Congreso, y que en su día respaldaron a Jerí, le han retirado su confianza para distanciarse de la pérdida de popularidad del presidente interino antes de las elecciones.
El único partido que ha mantenido su apoyo a Jerí ha sido Fuerza Popular, la formación liderada por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori.
El Congreso peruano debe elegir este miércoles a un nuevo presidente de la Cámara, que convertirá en presidente interino del país hasta el 28 de julio, cuando tome posesión el ganador o ganadora de las elecciones presidenciales y legislativas del 12 de abril.