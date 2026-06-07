Los peruanos acuden a las urnas para elegir entre Fujimori y Sánchez a su noveno presidente en diez años

Los peruanos acuden a las urnas este domingo para elegir en segunda vuelta al que será noveno presidente de Perú en los últimos diez años, entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.

A las urnas están convocados más de 27,3 millones de peruanos, en una larga jornada que ha comenzado a las 7:00 hora local y que se prolongará durante diez horas, hasta las 17.00, momento en el que se cerrará la votación para dar paso a un escrutinio que previsiblemente se extenderá por varios días.

En esta elección los votantes tienen que optar por la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que fue condenado a prisión por delitos de lesa humanidad y escándalos de corrupción; o bien por el escudero del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), que cumple en la cárcel una condena por un fallido golpe de Estado a finales de 2022.

La primera opción supone abrazar de nuevo al 'fujimorismo' y darle el control total del gobierno un cuarto de siglo después de su caída, algo que Keiko Fujimori busca lograr por cuarta vez consecutiva después de haber perdido las tres elecciones anteriores en segunda vuelta ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

La segunda opción implica reivindicar la simbólica y también polémica figura de Castillo, un humilde profesor de las clases populares que llegó a la Presidencia y al que Sánchez ha prometido liberar como una forma de reparación hacia los sectores rurales, quienes consideran que las élites políticas y económicas, con Keiko Fujimori a la cabeza, no le dejaron gobernar.

Las instituciones peruanas han incrementado la vigilancia para esta segunda vuelta, sumado a las principales misiones internacionales de observación electoral a cargo de Unión Europea (UE) y de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tienen más de 250 personas en total desplegadas por todo el país y que ya descartaron cualquier tipo de fraude en la primera ronda.

Las votaciones también se celebran en el exterior, donde hay 1,2 millones de peruanos habilitados para votar que pueden ser clave para definir el signo de la contienda, concentrados principalmente en Buenos Aires (115.097), Santiago de Chile (113.887), Madrid (105.493) y Barcelona (79.606).