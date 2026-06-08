Roberto Sánchez da el sorpasso en Perú y supera a Fujimori con el 94% del escrutinio

El líder de Juntos por Perú, Roberto Sánchez, ha dado el sorpasso y lidera el recuento en las elecciones presidenciales de Perú celebradas el domingo. Con casi el 94% del escrutinio, el candidato izquierdista se sitúa en cabeza con el 50,012% de los votos, un apretado margen frente a la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, que cosecha el 49,988% y que, hasta ahora, había liderado el recuento.

La estrecha diferencia entre ambos apunta todavía a un empate técnico y quedan aún un 6% de las actas por recontar, concentradas en su mayoría en zonas rurales, donde Sánchez suele liderar, y en el voto en el exterior, que tiende a inclinarse hacia el fujimorismo. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado de que este miércoles concluirá la llegada de las actas de votación de los peruanos en el extranjero, que corresponden a 2.506 mesas instaladas en 73 países.

Pese a lo avanzado que va el escrutinio, los resultados definitivos podrían tardar días en llegar; en la primera ronda, tardaron más de un mes en finalizar el recuento.

Los primeros sondeos a pie de urna arrojaron una ajustadísima victoria para Fujimori, con alrededor de un 50,3% de los votos; pero cuando el recuento oficial se acercaba a la mitad, las mismas encuestadoras (Ipsos y Datum) dieron como ganador a Roberto Sánchez —con un 50,3% y 50,1%, cada una—. En la práctica, ninguna apunta a un resultado contundente, al tener un margen de error del 1,9% y 1%.

Castillismo frente a fujimorismo En estos comicios los peruanos elegían entre dos modelos antagónicos de país. Por un lado, el fujimorismo, encarnado en la figura de la hija del exmandatario derechista Alberto Fujimori; por otro, el 'castillismo', representado por el heredero político del expresidente izquierdista Pedro Castillo, elegido democráticamente en 2021 y condenado a 11 años de cárcel por su fallido autogolpe de Estado de diciembre de 2022. El escenario es similar al de las anteriores elecciones presidenciales, que enfrentaron a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo. En aquella ocasión, el maestro y sindicalista se impuso por la mínima, aupado por el voto rural, mientras que la líder de Fuerza Popular fue la opción más votada en las zonas más urbanas, con grandes ciudades y más densidad de población. Roberto Sánchez, que ha heredado el característico sombrero de paja de Pedro Castillo, pretende continuar el legado inacabado del expresidente, que permanece en prisión. Pese a que el líder de Juntos por el Perú se desentendió en su momento del autogolpe llevado a cabo Castillo, ha basado su campaña en el apoyo a su mentor político y ha prometido su liberación si llega al poder, otorgándole la "gracia presidencial". Candidata en cuatro elecciones presidenciales, Keiko Fujimori no ha logrado vencer por ahora al antifujimorismo que empuja a las urnas a la mitad de la población. La candidata derechista ha basado su campaña en la promesa de acabar con la inestabilidad —Perú ha tenido ocho presidentes en ocho años— y la violencia en un país en el que ha aumentado la sensación de inseguridad y la inestabilidad política. Eso sí, gane quien gane finalmente, Fujimori parte con la ventaja de tener al Congreso de su lado, ya que el fujimorismo controla la Cámara desde 2016. De hecho, en unos años marcados por la inestabilidad política, su bancada ha movido los hilos de la política peruana y ha utilizado su poder para contribuir a la salida de los distintos jefes de Estado peruanos que no han terminado sus legislaturas.