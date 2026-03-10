Irán responde a Trump: "Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra"

La Guardia Revolucionaria de Irán ha respondido este martes al presidente estadounidense, Donald Trump, que son ellos quienes determinarán el final de la guerra que sacude a Oriente Próximo tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. El país persa afirma que sus misiles son "ahora más potentes que al inicio de la guerra" y que tiene la capacidad de "expandir" el conflicto.

“Estamos dispuestos a expandir la guerra, la seguridad será para todos o la inseguridad para todos“

"Estamos dispuestos a expandir la guerra; la seguridad será para todos o la inseguridad para todos. Somos nosotros quienes determinaremos el fin de la guerra", subrayó el cuerpo militar de élite en un comunicado difundido por la agencia Fars.

Poco antes, Trump aseguró que la guerra con Irán está "prácticamente terminada" y que Teherán "no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea", aunque poco después añadió en su red social que golpeará "20 veces más fuerte" a Irán si bloquea el petróleo en el estrecho de Ormuz.

Unas declaraciones "falsas" para Irán "El mentiroso presidente de Estados Unidos, para escapar de la presión de la guerra y acabar con la desesperación de los soldados estadounidenses en la región, ha proclamado falsamente el fin del poder de las fuerzas armadas de la República Islámica", subraya la nota. Sobre los misiles, la Guardia Revolucionaria asegura que estos son "ahora más potentes que al comienzo de la guerra, con mayor volumen y ojivas de más de una tonelada". Las fuerzas iraníes también se han referido a la situación en el estrecho de Ormuz, del que Trump dice estar considerando "tomar el control" y señala que por el mismo ya están transitando buques. "(Trump) Afirma la presencia de buques comerciales y militares en la región y su fácil paso por el estrecho de Ormuz; mientras tanto, buques de guerra estadounidenses se han estacionado a más de 1.000 kilómetros de la zona para protegerse de los potentes misiles y drones iraníes", sostiene la nota. El bloqueo del estrecho de Ormuz deja más de 3.000 barcos atrapados Ormuz, donde el tráfico mercante ha quedado prácticamente paralizado por la guerra, es la única manera de salir el golfo Pérsico para alcanzar el océano Índico y por allí circula el 20 % del crudo mundial y también importantes partidas de gas natural licuado (GNL). Al respecto, la Guardia Revolucionaria ha reiterado su amenaza de que, si EE.UU. e Israel continúan sus agresiones contra la población y la infraestructura iraníes, "no permitirán la exportación de un solo litro de petróleo de la región a la parte hostil y sus socios hasta nuevo aviso". "Las decisiones y el futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas. No serán las fuerzas estadounidenses las que pongan fin a la guerra", subraya el cuerpo militar de elite. Por otra parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que "está en marcha" una misión internacional de carácter "defensivo" para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz y permitir el paso del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales. Macron también detalló que ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaviones de Francia se desplegarán en el Mediterráneo Oriental y, todo ello, permitirá "atraer y movilizar" a otros países europeos. Respecto al estrecho de Ormuz, el presidente francés matizó que esa misión que debería llevarse a cabo con "países europeos y no europeos" y se realizaría "una vez terminase la fase más crítica del conflicto", sin precisar más detalles. Fuentes de Moncloa aseguran que este lunes se produjo una "mala interpretación" de lo que dijo Macron y que el líder galo elaboró "una hipótesis". Añaden que se están desplegando sus efectivos en el Mediterráneo, principalmente en torno a Chipre, y "no existe ninguna otra misión", matizan las fuentes a RTVE.